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Newsटेक्नोलॉजीAC, TV और फ्रिज खरीदने की है तैयारी? 1 अक्टूबर से बदलने वाली हैं कीमतें, जानें पूरा मामला

AC, TV और फ्रिज खरीदने की है तैयारी? 1 अक्टूबर से बदलने वाली हैं कीमतें, जानें पूरा मामला

दिवाली से पहले नया AC, TV या फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। LG, Haier और दूसरी कंपनियां घरेलू उपकरणों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत के कारण ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि, पुराने स्टॉक पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जानिए पूरा मामला।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 28, 2026 17:58 IST
अगले महीने से AC, TV और दूसरे घरेलू उपकरण महंगे होने वाले हैं। (फोटो: रॉयटर्स)
अगले महीने से AC, TV और दूसरे घरेलू उपकरण महंगे होने वाले हैं। (फोटो: रॉयटर्स)

In Short

  • 1 अक्टूबर से AC की कीमतें 5 से 9 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।
  • LG ने अपने AC की कीमतें 5 से 7 प्रतिशत बढ़ाने की पुष्टि की है।
  • - दिवाली तक पुराने स्टॉक पर ग्राहकों को पुरानी कीमतों का फायदा मिल सकता है।

त्योहारी सीजन में नया AC, TV या फ्रिज खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। देश में कई इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां 1 अक्टूबर 2026 से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ कैटेगरी में कीमतों में 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, पुराने स्टॉक पर ग्राहकों को फिलहाल पुरानी कीमतों का फायदा मिल सकता है।

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AC और TV की कीमतें कितनी बढ़ेंगी?

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर कंडीशनर यानी AC की कीमतों में 5 से 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, LED TV करीब 3 से 4 प्रतिशत महंगे हो सकते हैं। वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी दूसरी घरेलू मशीनों की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है।
यह इस साल घरेलू उपकरणों की कीमतों में तीसरी बढ़ोतरी होगी।

क्यों महंगे हो रहे हैं घरेलू उपकरण?

कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग लागत में इजाफा है। कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा माल ढुलाई का खर्च, करेंसी में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी कंपनियों की लागत बढ़ा रहे हैं।

LG, Haier और दूसरी कंपनियों का क्या कहना है?

LG Electronics India ने पुष्टि की है कि कंपनी 1 अक्टूबर 2026 से अपने AC की कीमतें 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया है।

Blue Star के मैनेजिंग डायरेक्टर बी. त्यागराजन के मुताबिक, कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कंपनी AC और डीप फ्रीजर की कीमतें पहले ही 5 से 8 प्रतिशत बढ़ा चुकी है।

Haier India के प्रेसिडेंट एन. एस. सतीश ने कहा कि कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है। अगर कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाती हैं, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वहीं, Godrej के अप्लायंसेज बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी के मुताबिक, अलग-अलग कैटेगरी में 5 से 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। कुछ कंपनियां अक्टूबर से तो कुछ नवंबर से नई कीमतें लागू कर सकती हैं।


क्या दिवाली पर पुराने दाम में मिलेगा सामान?

रिपोर्ट के मुताबिक, कई डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दिवाली से पहले ही बड़ी मात्रा में सामान का स्टॉक जमा कर लिया है। ऐसे में जिन दुकानों पर पुराना स्टॉक मौजूद है, वहां ग्राहकों को कुछ समय तक पुराने दाम पर AC, TV और दूसरे उपकरण मिल सकते हैं।

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Godrej के मुताबिक, दिवाली तक पुराने स्टॉक से मांग का बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है, लेकिन त्योहार के बाद नई कीमतों का असर ज्यादा दिखाई देगा।
भारत में ओणम से दिवाली तक का त्योहारी सीजन घरेलू उपकरणों की सालाना बिक्री में करीब 30 से 40 प्रतिशत योगदान देता है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर ग्राहकों की खरीदारी पर भी पड़ सकता है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 28, 2026