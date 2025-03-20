AC Fire Safety Tips: भूल कर भी ना करें ये गलतियां! पड़ जाएंगे लेने के देने - ऐसे रखें अपने फैमली को सुरक्षित

गर्मियों में जैसे ही तापमान बढ़ता है, AC का यूज भी बढ़ जाता है। लेकिन इसी के साथ एसी में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। AC में आग लगने (AC Fire) की घटना से न सिर्फ आपकी घर को नुकसान हो सकता है, बल्कि आपकी और आपके परिवार की जान को भी खतरा हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों के चलते एसी में आग लगती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

advertisement

किन कारणों से लगती है AC में आग? (What are the reasons behind the fire in AC?)

अगर आपके एसी की वायरिंग पुरानी या डैमेज है, तो शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) होने का खतरा रहता है। इससे आग लग सकती है। इसलिए सीजन शुरू होने से पहले एसी की वायरिंग चेक जरूर कराएं।

वहीं, अगर आपने एसी को पावर देने के लिए सस्ते और घटिया एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया है, तो यह ओवरलोड होकर आग का कारण बन सकता है। इसके अलावा लगातार एसी का इस्तेमाल करने पर इसमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है। इससे मोटर और दूसरे इलेक्ट्रिक पार्ट गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लग सकती है।

बता दें कि अगर कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है, तो वह गर्म हो सकता है और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। कई बार एसी रिपेयर करवाते समय अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। घटिया क्वालिटी के पार्ट्स से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और आग लगने की चांज बढ़ जाती है।

AC में आग लगने से कैसे बचें? (How to prevent fire in AC?)

हर सीजन की शुरुआत में और बीच में एसी की सर्विसिंग जरूर कराएं। इससे गंदगी साफ होती है और वायरिंग भी चेक हो जाती है। एसी को पावर देने के लिए अच्छे ब्रांड के वायर, एक्सटेंशन बोर्ड और प्लग का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। इससे ओवरलोडिंग से बचा जा सकता है।