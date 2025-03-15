AC Buying Guide: गर्मी में चाहिए ठंडी हवा? एसी खरीदने से पहले ये जरूरी बातें जान लें

गर्मी का मौसम आते ही हर किसी को एक अच्छे AC(Air Conditioner) की जरूरत महसूस होती है। लेकिन सही AC खरीदना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के Ac जैसे-Split AC, Window AC, Inverter AC हैं। अगर आप भी नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिससे आपको सही कूलिंग और बिजली की बचत भी हो।

स्प्लिट AC या विंडो AC - कौन सा बेहतर?

अगर आपको ज्यादा ठंडी हवा और कम आवाज वाला एसी चाहिए, तो Split AC बेस्ट ऑप्शन है। यह दो यूनिट में आता है – एक Indoor Unit और दूसरा Outdoor Unit। वहीं, Window AC एक ही यूनिट में आता है और इसे खिड़की में लगाया जाता है। छोटे कमरे के लिए Window AC अच्छा रहता है, लेकिन बड़े कमरे के लिए (Split AC) बेहतर है।

AC की टन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए?

AC Buying Guide के अनुसार, कमरे के साइज के हिसाब से (AC Capacity) चुनना जरूरी है।अगर 100-150 स्क्वायर फीट का कमरा है तो 1 टन का एसी होना चाहिए। वहीं, 150-250 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए 1.5 टन और 250-400 स्क्वायर फीट वाले रूम के लिए 2 टन का सही रहता है।

इन्वर्टर एसी या नॉन-इन्वर्टर एसी

अगर बिजली बचानी है, तो Inverter AC सबसे अच्छा ऑप्शन है। यह कमरे के टेम्प्रेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, जिससे बिजली की खपत कम होती है। वहीं, Non-Inverter AC बार-बार ऑन-ऑफ होता है और ज्यादा बिजली खर्च करता है।

Energy Efficiency कितनी जरूरी है?

हर एसी में BEE Star Rating दी जाती है। यह रेटिंग कुछ इस प्रकार होती है-

5 Star AC – सबसे कम बिजली खपत करता है।



3 Star AC – थोड़ा ज्यादा बिजली खर्च करता है।



1 Star AC – सबसे ज्यादा बिजली खपत करता है।

अगर रोजाना एसी 6-8 घंटे से ज्यादा चलाना है, तो 5 Star AC लेना ही सही रहेगा।

एयर फिल्टर और कूलिंग मोड्स का ध्यान रखें

अगर घर में छोटे बच्चे या एलर्जी की समस्या है, तो Air Purifier Filter AC चुनें। कुछ एसी में PM 2.5 Filter, Anti-Bacterial Filter, Dust Filter आते हैं, जो हवा को साफ रखते हैं।

बजट और ब्रांड का सही सिल्केशन

AC Price in India ब्रांड और फीचर्स के हिसाब से अलग-अलग होती है –

Window AC Price ₹20,000 से ₹35,000 तक होती है।



Split AC की कीमत ₹25,000 से ₹60,000 तक होती है।



Inverter AC की कीमत ₹35,000 से लेकर ₹70,000 तक होती है।



अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो Daikin, Voltas, LG, Blue Star, Hitachi, Samsung जैसे ब्रांड्स का एसी ले सकते हैं।