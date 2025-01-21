scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारZomato Share पर बनाए रखें नजर, Macquarie ने दी Target Price की जानकारी

Zomato Share पर बनाए रखें नजर, Macquarie ने दी Target Price की जानकारी

Zomato Ltd के शेयर 2025 में अब तक 17% गिर चुके हैं, और Macquarie ने कंपनी के ताजा Q3 परिणामों के बाद स्टॉक पर 44% और गिरावट की संभावना जताई है। Macquarie ने कहा कि Zomato के दिसंबर तिमाही के नतीजे आम सहमति और उसकी अपनी उम्मीदों से नीचे रहे, जिसका कारण Blinkit में निवेश और उच्च कर्मचारी खर्चे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 21, 2025 09:36 IST
Zomato shares: Macquarie said Zomato's December quarter earnings were below consensus and its estimates, driven by investments in Blinkit and higher employee expenses.
Zomato shares: Macquarie said Zomato's December quarter earnings were below consensus and its estimates, driven by investments in Blinkit and higher employee expenses.

Zomato Ltd के शेयर 2025 में अब तक 17% गिर चुके हैं, और Macquarie ने कंपनी के ताजा Q3 परिणामों के बाद स्टॉक पर 44% और गिरावट की संभावना जताई है। Macquarie ने कहा कि Zomato के दिसंबर तिमाही के नतीजे आम सहमति और उसकी अपनी उम्मीदों से नीचे रहे, जिसका कारण Blinkit में निवेश और उच्च कर्मचारी खर्चे हैं।

advertisement

Macquarie ने जारी किया नोट

Macquarie के अनुसार, ब्लिंकिट के Gross Order Value (GOV) में FY25-28 के दौरान 3.5 गुना बढ़ोतरी (11 बिलियन डॉलर तक) का अनुमान है, साथ ही Adjusted EBITDA Margin (GOV का प्रतिशत) अब तक के -1.3% से बढ़कर 3.5% तक पहुंचने की उम्मीद है।

हालांकि, Macquarie ने कहा, "हम उच्च प्रतिस्पर्धा के चलते विशेष रूप से इस मार्जिन वृद्धि अनुमान के लिए महत्वपूर्ण गिरावट का जोखिम देख रहे हैं, और नकारात्मक मार्जिन के लंबे समय तक बने रहने की संभावना भी है।"

फूड डिलीवरी सेक्टर में, Macquarie ने FY26-28 के लिए GOV में 20% की 3-वर्षीय CAGR और Adjusted EBITDA Margin में 4.5-5% की उम्मीद पर हल्की गिरावट की बात की है।

क्या है नया शेयर प्राइस टारगेट 

Macquarie ने Zomato को एक कुशल क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म माना है, लेकिन कंपनी के शेयरों के लिए वह सुरक्षा मार्जिन को सीमित मानता है। कंपनी को क्विक कॉमर्स में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से आम सहमति पूर्वानुमानों में गिरावट का अनुमान है। Macquarie ने DCF आधारित अपने टारगेट प्राइस को ₹130 पर तय किया है, जो FY27 PE (ट्रेजरी आय के लिए समायोजित) का 55 गुना है।

कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस

तीसरी तिमाही में, Zomato के क्विक कॉमर्स का GOV साल दर साल 120% बढ़ा, जो Macquarie के अनुमान से बेहतर था, और यह MTU (Monthly Transacting Users) में मजबूत वृद्धि के कारण हुआ। हालांकि, यह संभवतः उच्च मार्केटिंग खर्च के कारण था, जिसके चलते Adjusted EBITDA Margin GOV के -1.3% पर रहा, जबकि Macquarie ने इसे ब्रेक-इवन के करीब होने का अनुमान लगाया था।

Blinkit ने तीसरी तिमाही में 216 डार्क स्टोर्स जोड़े और दिसंबर 31 तक इसकी कुल संख्या 1,007 हो गई। Zomato ने  2,000 स्टोर्स का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक निर्धारित किया है, जो पहले दिसंबर 2026 तक था। फूड डिलीवरी सेक्टर में, GOV में साल दर साल 17% की वृद्धि देखी गई, जो अनुमान से कम थी, और MTU में मामूली QoQ गिरावट आई, जो 20.5 मिलियन रही। हालांकि, Adjusted EBITDA Margin में QoQ 75 bps का विस्तार हुआ, जो GOV का 4.3% था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

advertisement
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 21, 2025