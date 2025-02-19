Zomato Share Price : शानदार उछाल! दिन के उच्चतम स्तर पर भाव - खरीदें?

Zomato Share Price Target: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक दोपहर 3:01 बजे तक 4.5% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। स्टॉक ने आज दिन का उच्चतम स्तर 234.70 रुपये को टच किया है।

अगर आपके पास भी जोमैटो का शेयर है या फिर आप इस तेजी में खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी हो सकती है। Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए इसका टारगेट दिया है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Zomato Share Price

दोपहर 3:01 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.64% या 10.35 रुपये की तेजी के साथ 233.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.60% या 10.28 रुपये चढ़कर 233.59 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Zomato Share Price Target

Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक अभी एक रेंज में है जो 207 से 239 के बीच है। एक्सपर्ट ने कहा कि 239 के ऊपर ब्रेकआउट है।

फिलहाल एक्सपर्ट ने शेयर को 240 के ऊपर जाने पर ही खरीदने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा कि स्टॉक 265 रुपये तक जा सकता है।

Zomato Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक गिरा है। पिछले 3 महीने में स्टॉक 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 48 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 351 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 172 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।