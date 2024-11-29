scorecardresearch
Zomato Share: आज से F&O में शामिल, निफ्टी50 में जगह बनाने की दावेदारी मजबूत

Zomato ने अपने शेयरहोल्डर्स और निवेशकों को बड़ा तोहफा देते हुए ₹8,500 करोड़ जुटा लिए हैं। यह फंड रेजिंग क्यूआईपी (Qualified Institutional Placement) के जरिए की गई, जिसमें प्रति शेयर ₹252.62 के भाव पर 33.65 करोड़ इक्विटी जारी किए गए। कंपनी ने पहली बार लिस्टिंग के बाद इतनी बड़ी फंडिंग जुटाई है।

Delhi,UPDATED: Nov 29, 2024 11:45 IST

यह फंड मुख्य रूप से कंपनी के क्विक कॉमर्स यूनिट Blinkit के विस्तार, डार्क स्टोर्स और वेयरहाउस में निवेश, और विज्ञापन व मार्केटिंग पर खर्च किया जाएगा। Zomato का लक्ष्य फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना है।

F&O सेगमेंट में एंट्री

आज से Zomato का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के F&O (फ्यूचर्स और ऑप्शंस) सेगमेंट में शामिल हो गया है। इस कदम से शेयर में लिक्विडिटी बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही, F&O में शामिल होना Zomato को निफ्टी50 में जगह बनाने का दावेदार बनाता है। JM Financial के मुताबिक, मार्च 2025 में होने वाली इंडेक्स रीबैलेंसिंग के दौरान Zomato को निफ्टी50 में शामिल किया जा सकता है।

इसके पहले BSE ने Zomato को सेंसेक्स के बेंचमार्क इंडेक्स में शामिल कर लिया था।

शेयर पर ब्रोकरेज फर्म्स की राय

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने Zomato पर Buy रेटिंग के साथ ₹355 का टारगेट प्राइस तय किया है। फर्म का कहना है कि Zomato का नया District ऐप डाइनिंग-आउट और टिकटिंग सेगमेंट में ग्रोथ लेकर आएगा। इसके जरिए कंपनी अगले दशक में Going Out से जुड़ी गतिविधियों पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी।

शेयर का प्रदर्शन

29 नवंबर 2024 को Zomato का शेयर 1.25% की गिरावट के साथ ₹282.80 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 140% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। इस साल अब तक इसमें 125% से अधिक का उछाल देखा गया है। Zomato का मौजूदा मार्केट कैप ₹2.35 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
