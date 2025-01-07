scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारZomato Share: इधर घटा टारगेट प्राइस, उधर धड़ाम हुआ शेयर; तीन महीने से हो रही बिकवाली

Zomato Share: इधर घटा टारगेट प्राइस, उधर धड़ाम हुआ शेयर; तीन महीने से हो रही बिकवाली

Zomato Share: मंगलवार के शुरूआती कारोबार में जोमैटो के शेयर में 5 फीसदी से ज्यादा गिर गए। यह गिरावट ब्रेकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के बाद आई है। जेफरीज ने जोमैटो के शेयर प्राइस टारगेट को कम कर दिया है। बता दें कि पिछले तीन महीने से जोमैटो के शेयर लाल निशान पर हैं।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Jan 7, 2025 17:21 IST

फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) के शेयर को लेकर आज ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jeffries) ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने जोमैटो शेयर के टारगेट प्राइस को कम कर दिया है। इस खबर के आने के बाग निवेशकों ने धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू कर दिया है। 

ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आने के बाद शुरुआती कारोबार में जोमैटो के शेयर (Zomato Share) 5 फीसदी से ज्यादा गिर गए।  सोमवार के सत्र में कंपनी के शेयर  264.65 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। आपको बता दें कि पिछले तीन महीने से जोमैटो के स्टॉक में गिरावट है। 

खबर लिखते वक्त यानी 10.33 बजे  जोमैटो के शेयर (Zomato Share Price) 4.04 फीसदी गिरकर 254.15 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

क्या है नया टारगेट प्राइस (Zomato Share Price Target)

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी के शेयर मों जारी तेजी उछाल और क्विक कॉमर्स सेक्टर में बढ़ रहे प्रतिस्पर्धा जोमैटो के लिए मुश्किल बन सकता है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने जोमैटो शेयर को  'होल्ड' रेटिंग दे दिया। पहले जेफरीज ने निवेशकों को खरीदने की सलाह दिया था। 

जेफरीज की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2024 में जोमैटो के शेयर में दोगुनी तेजी आई। लेकिन, ब्रोकरेज फर्म ने अनुमान जताया है कि वर्ष 2025 जौमैटो के लिए राहत भरा साल हो सकता है। ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस कंसोलिडेशन की ओर जा सकते हैं। 

ब्रोकरेज फर्म ने जोमैटो शेयर का टारगेट प्राइस (Zomato Target Price) को 18 फीसदी घटाकर 275 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज का कहना है कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी महंगा नहीं है।  

Zomato के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें

क्विक कॉमर्स सेक्टर में नए प्रतिस्पर्धियों के आ जाने से जोमैटो के लिए मुश्किल हो सकती है। क्विक कॉमर्स में मौजूदा प्लेयर्स की रणनीति और उनके डिस्काउंट आदि स्कीम से यूजर्स का रुख जोमैटो से हट सकता है। अगर ऐसा होता है तो जौमैटो के प्रॉफिटिबिलिटी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 

कम हुआ EBITDA अनुमान 

ब्रोकरेझ फर्म जेफरीज ने जोमैटो की क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के EBITDA के पूर्वानुमान को कम कर दिया है। ब्रोकरेज ने ब्लिंकिट के टारगेट को वित्त वर्ष 26-27 के लिए 6 गुना कर दिया है। हालांकि, जोमैटो के EBITDA में 12 प्रतिशत की कटौती की है।   

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

