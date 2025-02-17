scorecardresearch
Zen Technologies Share Price: डिफेंस स्टॉक धराशाई! आज के लोअर सर्किट के बाद एक्सपर्ट की बड़ी सलाह - DETAILS

Zen Technologies Share Price: डिफेंस स्टॉक धराशाई! आज के लोअर सर्किट के बाद एक्सपर्ट की बड़ी सलाह - DETAILS

Zen Technologies Limited का शेयर आज 20% के लोअर सर्किटर के साथ बंद हुआ। यह स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 33% गिर चुका है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 17, 2025 17:11 IST
Zen Technologies Share Price: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी Zen Technologies Limited का शेयर आज 20% के लोअर सर्किटर के साथ बंद हुआ। यह स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 33% गिर चुका है। अब ऐसे में अगर आपका भी पैसा स्टॉक में फंसा है तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए निवेश की रणनीति को बताया है। 

क्यों गिरा शेयर का भाव?

दरअसल कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही Q3 नतीजों को जारी करने के बाद से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने सालाना आधार पर ग्रोथ दर्ज की है लेकिन तिमाही आधार पर नबंर कमजोर रहे हैं। 

ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने तीसरी तिमाही में 38.62 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 31.67 करोड़ रुपये से 22 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, क्रमिक रूप से, नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के 65.24 करोड़ रुपये से लगभग आधा हो गया।

कंपनी के राजस्व तीसरी तिमाही 44 प्रतिशत बढ़कर 98.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 141.52 करोड़ रुपये हो गया, हालांकि, सितंबर तिमाही में यह 241.69 करोड़ रुपये से 41 प्रतिशत कम था। 

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक EMA 50 से नीचे कारोबार कर रहा है और आज के सेशन में ब्रेक अवे गैप बन गया है जिससे स्टॉक में बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है इसलिए एक्सपर्ट ने शेयर को Avoid करने की सलाह दी है। 

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 20% या 269.75 रुपये गिरकर 1079.40 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 20% या 270 रुपये टूटकर 1,080 रुपये पर बंद हुआ। 

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 33 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 50 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 419 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1840 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 17, 2025