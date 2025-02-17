Zen Technologies Share Price: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी Zen Technologies Limited का शेयर आज 20% के लोअर सर्किटर के साथ बंद हुआ। यह स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 33% गिर चुका है। अब ऐसे में अगर आपका भी पैसा स्टॉक में फंसा है तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए निवेश की रणनीति को बताया है।

क्यों गिरा शेयर का भाव?

दरअसल कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही Q3 नतीजों को जारी करने के बाद से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने सालाना आधार पर ग्रोथ दर्ज की है लेकिन तिमाही आधार पर नबंर कमजोर रहे हैं।

ज़ेन टेक्नोलॉजीज ने तीसरी तिमाही में 38.62 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 31.67 करोड़ रुपये से 22 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, क्रमिक रूप से, नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के 65.24 करोड़ रुपये से लगभग आधा हो गया।

कंपनी के राजस्व तीसरी तिमाही 44 प्रतिशत बढ़कर 98.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 141.52 करोड़ रुपये हो गया, हालांकि, सितंबर तिमाही में यह 241.69 करोड़ रुपये से 41 प्रतिशत कम था।

Zen Technologies Share Price Strategy

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्टॉक EMA 50 से नीचे कारोबार कर रहा है और आज के सेशन में ब्रेक अवे गैप बन गया है जिससे स्टॉक में बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है इसलिए एक्सपर्ट ने शेयर को Avoid करने की सलाह दी है।

Zen Technologies Share Price

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 20% या 269.75 रुपये गिरकर 1079.40 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 20% या 270 रुपये टूटकर 1,080 रुपये पर बंद हुआ।

Zen Technologies Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 33 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 50 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 38 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 419 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1840 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।