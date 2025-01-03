scorecardresearch
Q3 अपडेट के दम पर Yes Bank Stock में शानदार तेजी, डिपॉजिट ग्रोथ में उछाल

Q3 अपडेट के दम पर Yes Bank Stock में शानदार तेजी, डिपॉजिट ग्रोथ में उछाल

इस कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन Yes Bank Ltd. के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर में 3 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। आइये जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या हैं?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 3, 2025 10:48 IST
YES BANK
प्राइवेट सेक्टर के लेंडर ने एक्सचेंज फाइलिंग में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए अपने बिजनेस व्यापार अपडेट में जानकारी दी है। तिमाही में जमा राशि 14.6% सालाना बढ़कर ₹2.77 लाख करोड़ हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹2.41 लाख करोड़ थी। तिमाही के मुकाबले बढ़ोतरी में कोई बदलाव नहीं आया।

Yes Bank Ltd. का लोन और एडवांस 12.6% सालाना बढ़कर ₹2.45 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तिमाही में ₹2.17 लाख करोड़ था। तिमाही के मुकाबले बढ़ोतरी 4.2% रही और ₹2.45 लाख करोड़ हो गई।

अगर CASA (करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट) की बात की जाए तो तिमाही में सालाना 27.6% बढ़कर ₹91,575 करोड़ हो गया और तिमाही आधार पर 3.4% की बढ़त हुई।

2020 में Yes Bank Ltd. के शेयरों की कीमत में 62% की गिरावट आई थी, जबकि 2021 में 23% की गिरावट आई थी। 2022 में स्टॉक ने 50% की बढ़त की और 2023 में 4% की मामूली बढ़त दर्ज की। 2024 में स्टॉक में 12% से अधिक की गिरावट आई।


खबर लिखी जाने तक बैंक के शेयर शुक्रवार को ₹20.05 पर 2.35% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक अपने ₹32.85 के पीक से 40% नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 3, 2025