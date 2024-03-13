scorecardresearch
यस बैंक के शेयरों में एक महीने में 23% की गिरावट

तकनीकी मोर्चे पर, दैनिक चार्ट पर काउंटर काफी हद तक 'कमजोर' दिख रहा था। 20 रुपये पर तत्काल सपोर्ट देखने को मिल सकता है. आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक, जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 20 रुपये पर होगा और प्रतिरोध 24 रुपये पर होगा। 24 रुपये के स्तर के ऊपर एक निर्णायक बंद 26 रुपये तक की तेजी ला सकता है। 

Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 13, 2024 12:00 IST
yes bank
yes bank

यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार के कारोबार में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट जारी रही। पिछली बार स्टॉक को 6.13 फीसदी की गिरावट के साथ 21.43 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस कीमत पर, पिछले एक महीने में इसमें 23.05 फीसदी की गिरावट आई है। गिरावट के बावजूद, शेयर में एक वर्ष में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

advertisement

तकनीकी मोर्चे पर, दैनिक चार्ट पर काउंटर काफी हद तक 'कमजोर' दिख रहा था। 20 रुपये पर तत्काल सपोर्ट देखने को मिल सकता है.
आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक, जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 20 रुपये पर होगा और प्रतिरोध 24 रुपये पर होगा। 24 रुपये के स्तर के ऊपर एक निर्णायक बंद 26 रुपये तक की तेजी ला सकता है। 

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "येस बैंक के शेयर की कीमत 24.5 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रही है। निकट अवधि में समर्थन 20 रुपये पर होगा।"
डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर स्टॉक कमजोर दिख रहा है और 18 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है। प्रतिरोध 25 रुपये के करीब होगा।"

काउंटर पर 5-दिवसीय, 10-, 20-, 30-, 50-दिवसीय और 100-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से कम लेकिन 150-दिवसीय और 200-दिवसीय एसएमए से अधिक कारोबार हुआ। इसका 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 33.46 पर आया। 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि 70 से ऊपर के मूल्य को ओवरबॉट माना जाता है।
कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 65.56 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 1.58 है। निजी बैंक की प्रति शेयर आय (ईपीएस) 0.35 रही और इक्विटी पर रिटर्न 2.42 रहा। बीएसई पर आज करीब 3.47 करोड़ शेयर बदलते नजर आए. यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 3.46 करोड़ शेयरों से अधिक था। काउंटर पर टर्नओवर 76.51 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण 62,048.46 करोड़ रुपये रहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
