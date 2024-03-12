Special Trains on Holi: होली के लिए विशेष ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट

होली नजदीक आने पर भारतीय रेलवे का उत्तर मंडल 15 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने इन विशेष ट्रेनों का शेड्यूल,किराया और रूट साझा कर दिया है। लगभग छह ट्रेनें दिल्ली से प्रस्थान करेंगी, जो कटरा,वाराणसी और सहारनपुर जैसे शहरों को विभिन्न स्थानों से जोड़ेंगी। इसके अतिरिक्त, सहरसा से अंबाला तक और पटना और गया जैसे शहरों से दिल्ली के आनंद विहार तक एक ट्रेन होगी।

झारखंड के धनबाद से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें बिहार के तीन स्टेशनों पर भी रुकेंगी।

एक अन्य घोषणा में, मध्य रेलवे ने कहा कि वह मार्च 2024 में त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अधिक

संख्या को समायोजित करने के लिए होली के लिए 112 विशेष ट्रेनें संचालित करेगा। इनमें एलटीटी मुंबई-बनारस साप्ताहिक स्पेशल (6 सेवाएं),

एलटीटी मुंबई-दानापुर द्वि-शामिल हैं। साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (6 सेवाएं), एलटीटी मुंबई-समस्तीपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (4 सेवाएं), एलटीटी मुंबई-प्रयागराज साप्ताहिक सुपरफास्ट एसी स्पेशल (8 सेवाएं), और एलटीटी मुंबई-थिविम साप्ताहिक एसी स्पेशल (6 सेवाएं)।

होली 2024 विशेष ट्रेनों की पूरी सूची, संख्या, मार्ग

ट्रेन संख्या 04033 22 और 29 मार्च को नई दिल्ली से उधमपुर तक जाएगी

ट्रेन संख्या 04034 23 और 30 मार्च को उधमपुर से नई दिल्ली तक यात्रा करेगी, जो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरूक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना कैंट, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट और जम्मू तवी पर रुकेगी।

वैष्णो देवी के लिए एक विशेष ट्रेन 24 से 31 मार्च के बीच नई दिल्ली से चलेगी, जो सप्ताह में दो बार बुधवार और रविवार को प्रस्थान करेगी। वापसी यात्रा पर यह 25 मार्च से 1

अप्रैल तक चलेगी, सप्ताह में दो बार गुरुवार और सोमवार को भी

दिल्ली से वाराणसी के लिए होली स्पेशल ट्रेनें 21 से 30 मार्च के बीच सप्ताह में तीन दिन, विशेष रूप से सोमवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होंगी।

वाराणसी से दिल्ली के लिए अधिक ट्रेनें 22 से 31 मार्च के बीच सप्ताह में तीन दिन, विशेष रूप से मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को चलेंगी।

एक और होली स्पेशल ट्रेन सप्ताह में एक बार कटरा से वाराणसी के लिए चलेगी, जो रविवार को कटरा से प्रस्थान करेगी और मंगलवार को वाराणसी से वापस आएगी।

हावड़ा से बनारस के लिए एक विशेष ट्रेन 23 मार्च को चलेगी, जो दुर्गापुर, आसनसोल, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और

वाराणसी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी।

भारतीय रेलवे ने 21 से 24 मार्च तक दिल्ली से टूंडला, पानीपत और आगरा के लिए प्रतिदिन प्रस्थान करने वाली एक और होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की।