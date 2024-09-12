Yes Bank: इस स्टॉक पर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा यस बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने को बड़ा झटका लगा है क्योंकि आरबीआई ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने अभी तक 'फिट एंड प्रॉपर' की मंजूरी स्पष्ट रूप से नहीं दी है क्योंकि RBI एक विदेशी खरीदार द्वारा यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने के पक्ष में नहीं है। आरबीआई की इस ना के बाद यश बैंक में हिस्सेदारी बिक्री लटक गई है क्योंकि आरबीआई अभी पूरी स्थिति का आंकलन कर रहा है।

SBI वर्तमान में यस बैंक में 23.99% हिस्सेदारी

SBI वर्तमान में यस बैंक में 23.99% हिस्सेदारी रखता है। अभी ये भी तय नहीं है कि आरबीआई इस फैसला कब लेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है क्योंकि एसबीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है।

SBI ने मार्च 2020 में यस बैंक को बचाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी

SBI ने मार्च 2020 में यस बैंक को बचाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी थी। यह कदम यश बैंक में इक्विटी डालने के लिए उठाया गया था, क्योंकि उस समय यस बैंक की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहता है। इस खबर के बाद यश बैंक में 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है।