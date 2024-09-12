scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारYes Bank: इस स्टॉक पर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़

Yes Bank: इस स्टॉक पर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़

रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने अभी तक 'फिट एंड प्रॉपर' की मंजूरी स्पष्ट रूप से नहीं दी है क्योंकि RBI एक विदेशी खरीदार द्वारा यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने के पक्ष में नहीं है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
delhi,UPDATED: Sep 12, 2024 13:06 IST
Yes Bank: इस स्टॉक पर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़
Yes Bank: इस स्टॉक पर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा यस बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने को बड़ा झटका लगा है क्योंकि आरबीआई ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक  RBI ने अभी तक 'फिट एंड प्रॉपर' की मंजूरी स्पष्ट रूप से नहीं दी है क्योंकि RBI एक विदेशी खरीदार द्वारा यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने के पक्ष में नहीं है।  आरबीआई की इस ना के बाद यश बैंक में हिस्सेदारी बिक्री लटक गई है क्योंकि आरबीआई अभी पूरी स्थिति का आंकलन कर रहा है।

advertisement

SBI वर्तमान में यस बैंक में 23.99% हिस्सेदारी

SBI वर्तमान में यस बैंक में 23.99% हिस्सेदारी रखता है। अभी ये भी तय नहीं है कि आरबीआई इस फैसला कब लेगा।  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है क्योंकि एसबीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 

SBI ने मार्च 2020 में यस बैंक को बचाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी

SBI ने मार्च 2020 में यस बैंक को बचाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी थी। यह कदम यश बैंक में इक्विटी डालने के लिए उठाया गया था, क्योंकि उस समय यस बैंक की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहता है। इस खबर के बाद यश बैंक में 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 12, 2024