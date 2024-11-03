scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारYEIDA Plot Scheme 2024: नोएडा में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका!

YEIDA Plot Scheme 2024: नोएडा में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका!

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 3, 2024 10:27 IST

अगर आप ग्रेटर नोएडा में मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। लगातार महंगी होती प्रॉपर्टी के बीच सस्ते प्लॉट खरीदने का एक बार फिर मौका आ गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम शुरू की है। आइये जानते हैं कि इस स्कीम से जुड़ी खास बातें

कब से करें अप्लाई?
आपको बता दें कि सेक्टर 24A में करीब 400 प्लाट्स की पेशकश की जा रही है। इस योजना के लिए आवेदन 31 अक्टूबर 2024 को खोले गए है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है। इसके साथ ही प्लॉट्स के लिए लकी ड्रॉ 27 दिसंबर को तय किया गया है।

प्लॉट साइज 
इस स्कीम में 120 वर्ग मीटर, 162 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर और 260 वर्ग मीटर के प्लॉट उपलब्ध होंगे। सेक्टर 24A में 451 प्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें से 372 प्लॉट सामान्य श्रेणी में उपलब्ध हैं।

अहम बातें
 इस योजना के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट में जमीन की दर 25900 प्रति वर्ग मीटर 
आवंटन प्लॉट नंबरों के ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। प्रत्येक कैटेगिरी के लिए अलग से ड्रॉ निकाला जाएगा

प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेज (PLC)
पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट लोकेशन चार्ज प्रीमियम का 5% होगा
कॉर्नर लोकेशन चार्ज प्रीमियम का 5% होगा
सड़क की चौड़ाई 18 मीटर या उससे अधिक है, तो लोकेशन चार्ज प्रीमियम का 5% होगा
सिंगल प्लॉट के लिए अधिकतम लोकेशन चार्ज प्रीमियम के 15% से ज्यादा नहीं होगा

योग्यता
जिसके नाम भी प्लांट निकला है या उसके परिवार के सदस्य के पास पहले से YEIDA के जरिए आवंटित कोई रेजिडेंशियल प्लॉट/फ्लैट नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण एक परिवार को सिर्फ एक बार ही फ्लैट/प्लॉट आवंटित करेगा। निर्माण का समय पट्टेदार को YEIDA भवन रेगुलेशन के अनुसार निर्माण पूरा करना होगा और लीज डीड के एग्ज़ीक्यूशन की डेट से 3 सालष के अंदर प्राधिकरण से अक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल करना होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 3, 2024