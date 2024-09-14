विंड एनर्जी स्टॉक ने दिया 1 साल में 394% रिटर्न, तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा?

रेन्यूएबल एनर्जी स्टॉक Inox Wind ने हाल ही में शेयर बाजार में निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पिछल एक साल में स्टॉक ने मल्टीबैगर 394 प्रतिशत के रिटर्न दिए हैं। इस साल की शुरुआत से अबतक 91 प्रतिशत शेयर भाग चुका है। अब ऐसे में स्टॉक की आगे की चाल कैसी रह सकती है? आइये जानते हैं।

जनवरी से अप्रैल तक Inox Wind के स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें अप्रैल में 20.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी, मार्च में 13.5 प्रतिशत की गिरावट, फरवरी में 26.11 प्रतिशत की वृद्धि, और जनवरी में 4.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

सितंबर में, स्टॉक ने 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, जो लगातार तीसरे महीने की वृद्धि को बढ़ाता है। अगस्त में 20.4 प्रतिशत और जुलाई में 29.4 प्रतिशत की तेजी रही है। इसके पहले, जून में 3.5 प्रतिशत और मई में 6.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। ये पिछले साल सितंबर में ₹47.06 के 52-वीक लॉ से से लगभग 407 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

इतनी शानदार तेजी के बाद निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या ये तेजी का मूमेंटम जारी रहेगा? आइये इसका जवाब जानते हैं।

अर्निंग्स

आय Inox Wind Limited (IWL) ने जून तिमाही के लिए ₹50 करोड़ का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स दर्ज किया, जो पिछले साल के ₹65 करोड़ नुकसान को पलटा है। यह बदलाव 85 प्रतिशत की आय में बढ़ोतरी की वजह से आया है। जो ₹352 करोड़ से बढ़कर ₹651 करोड़ हो गई। कंपनी का EBITDA एक साल पहले ₹31.3 करोड़ से बढ़कर ₹136.1 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन भी काफी सुधार हुआ है, जो 9 प्रतिशत से बढ़कर 21.3 प्रतिशत हो गया है, जिसे बेहतर बिक्री का श्रेय दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष के लिए मार्जिन 15-16 प्रतिशत की रेंज में रहने की उम्मीद है और थोड़ा सुधार भी हो सकता है।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर अपनी 'खरीदें' की सिफारिश को बरकरार रखा है और इसका टारगेट 205 रुपए से बढ़ाकर 270 रुपए कर दिया है, जो 13 प्रतिशत से अधिक के upside potential को दर्शाता है। ब्रोकरेज ने बताया कि Inox Wind के EPC प्रोजेक्ट्स आर्म, Resco Global ने भारत के विंड सेक्टर में मजबूत टेलविंड्स का फायदा उठाने के लिए प्रमुख निवेशकों से ₹350 करोड़ की इक्विटी बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस फंडरेजर से 7-8 प्रतिशत हिस्सेदारी डायलूट होने की उम्मीद है और Resco को लगभग ₹5,000 करोड़ का वैल्यूएशन तय की गई है। इसके अतिरिक्त, Inox Green Energy के तहत सबस्टेशन एसेट्स को डिमर्ज किया जाएगा और Resco में विलीन किया जाएगा, जिससे और अधिक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। Resco इन एसेट्स का उपयोग विंड और सोलर एनर्जी से रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। सबस्टेशन एसेट्स का हाइब्रिडेशन Inox Wind के PAT को साल सालना ₹75-100 करोड़ बढ़ाने की संभावना है और क्रेन सेवाओं से अतिरिक्त ₹50-60 करोड़ प्राप्त होंगे, जिससे FY26 तक कुल EBITDA ₹150-175 करोड़ बढ़ जाएगा।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है।