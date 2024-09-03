ये पेनी स्टॉक बनेगा डिफेंस सेक्टर का बम?

Rama Steel Tubes Limited का शेयर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भारत के स्टील ट्यूब्स, पाइप्स और G.I. पाइप्स सेक्टर में एक प्रमुख निर्माता है। अब कंपनी ने एलान किया है कि वो अपनी सब्सिडयरी Rama Defence Private Limited के जरिए डिफेंस सेक्टर में उतरने जा रही है। जिसके चलते स्टॉक में अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये रणनीतिक कदम तब पूरा हुआ जब नई कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों मंत्रालय से उसका सर्टिफिकेट मिला।

क्या होगा बिजनेस मॉडल?

Rama Defence Private Limited की बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में ट्रेडिंग, आयात, निर्यात, निर्माण, असेंबली और सप्लाई जैसे व्यापक गतिविधियों से जुड़ा बिजनेस रहेगा।इसमें हथियार, गोलाबारूद, विस्फोटक और दूसरे सैन्य और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं।

NSE पर मौजूद डेटा के मुताबिक, अमेरिका स्थित Minerva Ventures Fund ने रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के 1.50 करोड़ शेयर ₹10 प्रति शेयर के दर से खरीदे हैं, जिससे कुल निवेश ₹15 करोड़ हुआ है। इसी प्रकार, Ebisu Global Opportunities Fund ने ₹10 प्रति शेयर के दर से तीन करोड़ शेयर खरीदे हैं, जिससे उनका निवेश ₹30 करोड़ हो गया है।

आपको बता दें कि Rama Steel Tubes ने हाल ही में बोनस शेयरों की घोषणा की है। 2024 में हर दो शेयर पर एक बोनस शेयर, जबकि 2023 में एक बोनस शेयर हर 4 शेयर पर दिया गया था।

शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी के प्रमोटर वर्तमान में 56.33% हिस्सेदारी रखते हैं, जो मार्च 2024 में 56.7% से थोड़ी कम हो गई है। रक्षा क्षेत्र में इस नई विस्तार से शेयरधारकों को स्टॉक में तेजी होने की उम्मीद है।