Newsशेयर बाज़ारOla Electric में गिरावट थमेगी, एक्सपर्ट ने दिया जवाब

Ola Electric में गिरावट थमेगी, एक्सपर्ट ने दिया जवाब

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर मंगलवार के कारोबार में 3.67 प्रतिशत गिरकर 74.82 रुपये के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। पिछली बार शेयर 2.81 प्रतिशत गिरकर 75.49 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कीमत पर, एक महीने में इसमें 24.28 प्रतिशत की गिरावट आई है।

Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 13:01 IST

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी को कई सेवा-संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बाद सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के निपटान की अपनी जांच तेज कर दी है।

इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, ''हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का 99 प्रतिशत समस्याओं के समाधान का दावा सच है या नहीं।'' पिछले सप्ताह भाविश अग्रवाल की अगुआई वाली कंपनी ने कहा था कि उसने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए 99.1 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर दिया है। विश्लेषकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया कि निकट भविष्य में यह शेयर 'मंदी' वाला रह सकता है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा, "ओला इलेक्ट्रिक ने बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है, लेकिन सेवा-संबंधी मुद्दों पर सोशल मीडिया पर हाल ही में हुए हंगामे के बाद ब्रेकईवन और लाभप्रदता प्रमुख पैरामीटर हैं, जिन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। मध्यम से अल्पावधि के नजरिए से शेयर कमजोर बना रहेगा।"

सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "ओला इलेक्ट्रिक में मंदी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर यह ओवरसोल्ड भी है और इसका अगला समर्थन 53 रुपये पर है। निवेशकों को केवल तभी खरीदना चाहिए जब दैनिक बंद भाव 83 रुपये के प्रतिरोध से ऊपर हो, ताकि निकट भविष्य में 103 रुपये का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।"

स्टॉक्सबॉक्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक अमेय रणदिवे सीएमटी सीएफटीई ने कहा, "शेयर कमजोर स्थिति में है और 'नो-ट्रेड' जोन में बना हुआ है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि जब तक कोई स्पष्ट रुझान सामने न आ जाए, तब तक वे इससे दूर रहें।"

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "ओला इलेक्ट्रिक के शेयर चार्ट पर कमजोर दिखे। शेयर 70 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

