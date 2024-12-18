scorecardresearch
VA Tech Wabag Share क्यों हुआ क्रैश, हर एक स्टॉक पर 350 रुपए का नुकसान

वाटर ट्रीटमेंट कंपनी VA Tech Wabag के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार यानि 18 दिसबंर को शेयर क्रैश हो गया है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 14 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। आइये इसके पीछे की वजह जानते हैं।

Harsh Verma

NEW DELHI,UPDATED: Dec 18, 2024 09:23 IST

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 18, 2024 09:23 IST

 वाटर ट्रीटमेंट कंपनी VA Tech Wabag के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार यानि 18 दिसबंर को शेयर क्रैश हो गया है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 17 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। आइये इसके पीछे की वजह जानते हैं।

मल्टीबैगर स्टॉक VA Tech Wabag का सऊदी अरब में 300 MLD मेगा सी वाटर डीसालिनेशन प्लांट के लिए अपने $317 मिलियन (लगभग ₹2,700 करोड़) के ऑर्डर रद्द हो गया है। इस भारी-भरकम ऑर्डर के रद्द होने के चलते ही निवेशकों के सेंटीमेंट्स पर खराब असर दिख रहा है।

कंपनी ने एक अपडेट में बताया कि सऊदी वाटर अथॉरिटी ने 16 दिसंबर 2024 को सभी टेंडर भागीदारों को आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण ऑर्डर रद्द करने की सूचना दी। VA Tech Wabag ग्राहक से इस निर्णय के पीछे के कारणों को समझने के लिए बातचीत कर रही है।

EPCC कॉन्ट्रैक्ट में 300 MLD मेगा डीसालिनेशन प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग का कार्य शामिल है, जिसे KSA के पश्चिमी तट पर रेड सी के सामने स्थित यानबू अल-बाहर शहर के दक्षिण में एक ग्रीनफील्ड साइट पर विकसित किया जाना था।

यह प्लांट अत्याधुनिक डीसालिनेशन तकनीकों से निर्मित किया जाना था, जिसे हाई एनर्जी क्षमता के लिए डिजाइन किया गया और यह KSA के पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए हाई क्विलिटी  वाला पानी उत्पादन का प्लान था। लेकिन फिलहाल ये ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है।

VA Tech Wabag Ltd के शेयर BSE पर ₹1630 पर ट्रेड कर रहा है। जो ₹255 (करीब 14 प्रतिशत) की गिरावट दिखा रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 18, 2024