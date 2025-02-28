TCS Share Price: 1 साल के नीचले स्तर पर पहुंचा आईटी स्टॉक! ऐसा क्या हुआ? Expert से जानिए आगे कैसी रहेगी चाल

TCS Share Price: शुक्रवार के कारोबार में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक 1% गिरकर ट्रेड कर रहा है। इस बीच भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) के शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low बनाया है। स्टॉक ने आज अपने एक साल के नीचले स्तर 3,457.35 रुपये को टच किया है।

advertisement

टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी के शेयर में आज 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो खबर लिखे जानें तक निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.87% गिरकर 37,438.05 अंक पर कारोबार कर रहा था।

क्यों गिर रहा है टीसीएस का शेयर?

आपको बता दें कि टीसीएस का ज्यादातर बिजनेस विदेशों से और खासकर अमेरिका से आता है। अब धीमी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बढ़ती मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर चिंता के कारण टीसीएस का शेयर गिर रहा है।

TCS Share Price

दोपहर 12:11 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 3.32% या 119.80 रुपये टूटकर 3492.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 3.31% या 119.65 रुपये गिरकर 3,492.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

TCS Share Price Target

Lakshmishree के अंशुल जैन ने टीसीएस पर अपनी राय देते हुए कहा कि टीसीएस के शेयर की कीमत लगातार पांच सप्ताह से गिर रही है जो 3509 रुपये पर गंभीर स्विंग सपोर्ट का टेस्ट कर रही है।

एक्सपर्ट ने कहा कि 3600 रुपये के शुरुआती टारगेट के साथ एक उछाल की उम्मीद है। हालांकि, इस कदम से लगातार तेजी की शुरुआत के बजाय अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

अंशुल जैन ने कहा कि उछाल के बाद, गिरावट का रुझान बरकरार है, जिसमें शेयर 3,300 रुपये तक गिर सकता है।

सेबी रजिस्ट्रर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने टीसीएस पर अपनी राय देते हुए कहा की स्टॉक गिरावट की ट्रेंड में है और स्टॉक ने 3700 रुपये के अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। हालांकि, स्टॉक RSI 30 से नीचे है जो दर्शाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड क्षेत्र में है। एक्सपर्ट के मुताबिक टीसीएस को यहां से रिकवरी शुरू करनी चाहिए और 3850 तक पहुंचना चाहिए।

TCS Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

advertisement

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 74 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

