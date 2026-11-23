भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 नवंबर को जोरदार बिकवाली देखने को मिली। दोपहर 2:20 बजे तक सेंसेक्स 1.51% या 1263.31 अंक टूटकर 82,656.40 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी50 इंडेक्स 1.46% या 377.90 पॉइंट टूटकर 25,422.70 अंक पर कारोबार कर रहा था।

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक तरफ बैंकिंग शेयरों में बिकवाली हावी रही, तो दूसरी तरफ IT सेक्टर के शेयरों में तेजी दिखाई दी। आखिर बाजार में इस उलटफेर की क्या वजह है? आइए समझते हैं।

advertisement

1) मुनाफावसूली ने बिगाड़ा बाजार का मूड

शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजहों में प्रॉफिट बुकिंग शामिल है। दरअसल, पिछले चार हफ्तों से बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स करीब 3 फीसदी और निफ्टी लगभग 2.5 फीसदी चढ़ा था।

ऐसे में जिन निवेशकों और ट्रेडर्स ने निचले स्तरों पर शेयर खरीदे थे, उन्होंने ऊंचे भाव पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में शेयरों की बिकवाली होने से प्रमुख सूचकांकों पर दबाव बढ़ गया।

इसके अलावा सोमवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के दिन ट्रेडर्स अपनी पुरानी पोजीशन बंद करते हैं या अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।

2) बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से बढ़ा दबाव

बाजार की गिरावट के पीछे दूसरी अहम वजह बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली है। पिछले सप्ताह बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की थी। लेकिन अब बैंकिंग शेयरों में निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं।

दरअसल, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों का बड़ा वेटेज है। इसका मतलब है कि इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आने पर पूरे बाजार पर उसका असर पड़ता है। यही वजह है कि बैंकिंग शेयरों में बिकवाली ने सोमवार को बाजार की कमजोरी को और बढ़ा दिया।

3) ग्लोबल मार्केट में AI ट्रेड की अनवाइंडिंग

भारतीय बाजार की गिरावट का तीसरा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा है। दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ समय से निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी थी।

हालांकि, अब कुछ निवेशक AI से जुड़े शेयरों में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। बाजार की भाषा में इसे AI ट्रेड की अनवाइंडिंग कहा जाता है।

इससे वैश्विक बाजारों में निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता और धारणा प्रभावित हो रही है। भारतीय शेयर बाजार पर भी कमजोर ग्लोबल संकेतों का दबाव दिखाई दे रहा है।

इंडिया VIX में तेजी का क्या मतलब?

सोमवार के कारोबार में इंडिया VIX करीब 4 फीसदी बढ़ा। इंडिया VIX को बाजार का फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। यह इंडेक्स बताता है कि निवेशक आने वाले समय में निफ्टी में कितने उतार-चढ़ाव की उम्मीद कर रहे हैं। VIX में बढ़ोतरी का मतलब है कि बाजार में अनिश्चितता और संभावित उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका है।

advertisement

हालांकि, VIX बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि बाजार आगे निश्चित रूप से गिरेगा। यह केवल संभावित अस्थिरता का संकेत देता है।

बाजार में गिरावट, फिर IT शेयरों में तेजी क्यों?

सोमवार के कारोबार में सबसे दिलचस्प तस्वीर IT सेक्टर की रही। जहां बैंकिंग शेयरों में बिकवाली का दबाव था, वहीं IT शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।

इसकी एक संभावित वजह सेक्टर रोटेशन है। दरअसल, पिछले सप्ताह IT सेक्टर का प्रदर्शन कमजोर रहा था, जबकि बैंकिंग शेयरों में जोरदार तेजी आई थी। ऐसे में कुछ निवेशक पहले से चढ़ चुके बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली करके अपेक्षाकृत पिछड़े IT शेयरों की तरफ रुख कर सकते हैं।

इसके अलावा एक्सपायरी के दिन ट्रेडर्स अपनी पोजीशन में बदलाव करते हैं। इससे अलग-अलग सेक्टर में खरीदारी और बिकवाली का रुझान बदल सकता है।

हालांकि, IT शेयरों में तेजी की वजह केवल सेक्टर रोटेशन को नहीं माना जा सकता। कंपनियों से जुड़ी खबरें, ग्लोबल टेक शेयरों का प्रदर्शन और अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं।