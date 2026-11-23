नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं. सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की भी खास झलक देखने को मिली. दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में उपहारों का आदान-प्रदान भी हुआ. आइए जानते हैं कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक-दूसरे को क्या खास तोहफे दिए और इस दौरे में किन अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है.

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PM मोदी और बालेन शाह ने एक-दूसरे को क्या दिया?

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को त्रिवेणी के गंगाजल से भरा कलश भेंट किया. वहीं, बालेन शाह ने पीएम मोदी को नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का रुद्राक्ष और चंदन उपहार में दिया. दोनों नेताओं के बीच इन खास तोहफों का आदान-प्रदान भारत और नेपाल की साझा धार्मिक आस्था और संस्कृति को दिखाता है.

भारत और नेपाल का सदियों पुराना रिश्ता

भारत और नेपाल के बीच धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं. दोनों देशों के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काफी समानताएं हैं. पशुपतिनाथ मंदिर का रुद्राक्ष और चंदन नेपाल की धार्मिक पहचान से जुड़ा है. वहीं, गंगाजल का हिंदू धर्म में खास महत्व है. यही वजह है कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच दिए गए ये उपहार सिर्फ तोहफे नहीं, बल्कि दोनों देशों के पुराने रिश्तों का प्रतीक भी हैं.

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत?

बालेन शाह और पीएम मोदी की बैठक से भारत और नेपाल के रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. इस दौरान दोनों देशों के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होनी है. बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में कई प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनने और MoU साइन होने की संभावना है.

बालेन शाह का भारत दौरा क्यों है खास?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह दो दिवसीय भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. दोनों देशों की प्राथमिकताएं कई मामलों में एक जैसी हैं. भारत और नेपाल आर्थिक विकास को रफ्तार देने, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं. इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी अपनाना भी दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है.

प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन पर भी फोकस

भारत और नेपाल के सामने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी हैं. दोनों देश इनसे निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. ऐसे में बालेन शाह की इस पहली राजकीय यात्रा से न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती मिलने की उम्मीद है, बल्कि विकास और आपसी सहयोग के नए रास्ते खुलने की भी संभावना है.