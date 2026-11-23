अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Samsung Galaxy A56 पर मिल रही छूट आपके काम आ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर यह स्मार्टफोन ₹16,200 के डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। फोन में 50MP कैमरा, 6.7 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और पुराने फोन के एक्सचेंज पर भी अतिरिक्त फायदा मिल सकता है।

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₹49,999 वाला फोन अब ₹33,799 में

दी गई डील की जानकारी के मुताबिक, Samsung Galaxy A56 की लिस्टेड कीमत ₹49,999 है, लेकिन Flipkart पर इसे ₹33,799 में खरीदा जा सकता है। यानी फोन पर सीधे ₹16,200 या करीब 32% की छूट मिल रही है।

इसके अलावा Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ₹1,690 तक का कैशबैक मिल सकता है। इस ऑफर का पूरा फायदा मिलने पर फोन की प्रभावी कीमत घटकर ₹32,109 रह जाएगी।

पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर ₹29,650 तक की अतिरिक्त छूट का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि, एक्सचेंज वैल्यू पुराने फोन के मॉडल, कंडीशन और अन्य शर्तों पर निर्भर करेगी।

EMI पर भी खरीद सकते हैं फोन

Samsung Galaxy A56 को EMI पर खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध है। दी गई जानकारी के मुताबिक, तीन महीने की EMI में ₹11,587 की तीन किस्तें चुकानी होंगी। इस तरह कुल भुगतान ₹34,761 होगा।

इसके अलावा Samsung Galaxy Watch 8 की खरीदारी पर ₹1,000 कैशबैक का ऑफर भी बताया गया है। हालांकि, सभी ऑफर्स की उपलब्धता और शर्तें खरीदारी के समय जांचना जरूरी है।

120Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

Samsung Galaxy A56 में 6.7 इंच की FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus+ मिलता है।

फोन में Exynos 1580 प्रोसेसर दिया गया है। यह 8GB और 12GB RAM के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज विकल्पों में आता है।

इसमें 5,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन को IP67 रेटिंग भी मिली है, जो धूल और पानी से सीमित सुरक्षा देती है।

50MP कैमरा और 12MP सेल्फी कैमरा

फोटोग्राफी के लिए Samsung Galaxy A56 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा शामिल है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

कुल मिलाकर, Samsung Galaxy A56 पर बताई गई यह डील उन ग्राहकों के लिए दिलचस्प हो सकती है, जो अच्छी डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। हालांकि, कीमत और ऑफर्स बदल सकते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले Flipkart पर मौजूदा कीमत और सभी शर्तें जरूर चेक करें।