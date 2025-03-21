scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIT Stocks: बड़ा झटका! बाजार खुलते ही TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech सहित अन्य आईटी शेयर धड़ाम - वजह?

IT Stocks: बड़ा झटका! बाजार खुलते ही TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech सहित अन्य आईटी शेयर धड़ाम - वजह?

प्री-ओपन मार्केट डेटा के मुताबिक Nifty IT इंडेक्स 2% गिरकर 35,942.50 अंक पर रहा। जानिए आज आईटी स्टॉक्स में गिरावट क्यों है?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 21, 2025 09:45 IST

IT Stocks Today: शुक्रवार 21 मार्च को भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर जैसे Infosys, Wipro, Tata Consultancy Services (TCS), HCL Tech सहित अन्य सभी आईटी स्टॉक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। प्री-ओपन मार्केट डेटा के मुताबिक Nifty IT इंडेक्स 2% गिरकर 35,942.50 अंक पर रहा। 

advertisement

आज क्यों है आईटी स्टॉक्स में गिरावट?

दरअसल कल यानी गुरुवार 20 मार्च को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी Accenture ने फरवरी 2025 को समाप्त अपने दूसरे तिमाही के नतीजों को जारी किया है। Accenture का शेयर New York Stock Exchange (NYSE) पर लिस्ट है। 

Accenture का रिजल्ट भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बेंचमार्क की तरह होता है। हर बार जब Accenture अपने नंबर्स जारी करती है तो उसका असर भारतीय आईटी स्टॉक्स पर पड़ता है। 

भारतीय कंपनियों के ADR में गिरावट

एक्सेंचर के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद NYSE पर भारतीय आईटी शेयरों, इंफोसिस और विप्रो के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) में रातोंरात भारी गिरावट आई थी।

अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर इंफोसिस एडीआर 3.5% गिरकर 17.9 डॉलर पर आ गया, जबकि एनवाईएसई पर विप्रो एडीआर 3.2% गिरकर 2.79 डॉलर पर आ गया। 

Accenture Q2 Results

एक्सेंचर ने फरवरी में समाप्त दूसरी तिमाही के लिए अपने अर्निंग नंबर्स जारी किए हैं, जिसमें उसने अपने पूरे साल के रेवेन्यू पूर्वानुमान के निचले स्तर को बढ़ाया है और रेंज को सीमित कर दिया है।

दूसरी तिमाही एक्सेंचर का रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 5% बढ़ा है। यह कंपनी की $16.2 बिलियन से $16.8 बिलियन की गाइड रेंज के अनुरूप है। कंपनी ने लोकल करेंसी में अपने पूरे साल के रेवेन्यू ग्रोथ के आउटलुक के निचले बैंड को 4-7% से घटाकर 5-7% कर दिया है।

कुल नई बुकिंग बाजार की उम्मीद से मामूली कम 20.9 बिलियन डॉलर रही, जिसमें कंसल्टेंसी बुकिंग 10.5 बिलियन डॉलर और मैनेज्ड सर्विसेज बुकिंग 10.4 बिलियन डॉलर रही।

TCS Share Price

सुबह 9:25 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.58% गिरकर 3506 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Infosys Share Price

सुबह 9:25 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.39% गिरकर 1576 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

HCL Tech Share Price

सुबह 9:25 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.52% गिरकर 1538 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Wipro Share Price

सुबह 9:25 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.75% गिरकर 263 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

 

सुबह 9:42 बजे तक के आंकड़े
सुबह 9:42 बजे तक के आंकड़े

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 21, 2025