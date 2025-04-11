scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock Market: बाजार में लौटी बहार! इन 3 मुख्य कारणों से आई Sensex और Nifty में तेजी

Stock Market: बाजार में लौटी बहार! इन 3 मुख्य कारणों से आई Sensex और Nifty में तेजी

सुबह 10:14 बजे तक सेंसेक्स 1.83% या 1347.92 अंक चढ़कर 75,195.07 अंक पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं निफ्टी 1.95% या 436.60 अंक की तेजी के साथ 22,835.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 11, 2025 10:29 IST

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बंपर तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:14 बजे तक सेंसेक्स 1.83% या 1347.92 अंक चढ़कर 75,195.07 अंक पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं निफ्टी 1.95% या 436.60 अंक की तेजी के साथ 22,835.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 27% टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा के बाद निवेशकों की धारणा पॉजिटिव हुई है और बाजार में जोरदार रैली आई है। 

निफ्टी 50 इंडेक्स शुक्रवार को सुबह के शुरुआती सत्र के दौरान 22,695 पर खुला और 22,784 के इंट्राडे हाई को छू गया। बीएसई सेंसेक्स 74,835 पर खुला और ओपनिंग बेल के कुछ ही मिनटों के अंदर 75,145 के इंट्राडे हाई को छू गया, जिससे सुबह के सत्र में 1,100 से अधिक अंकों की तेजी दर्ज की गई। 

इसी तरह, बैंक निफ्टी ने आज 50,634 पर गैप-अप ओपनिंग की और बैंकिंग इंडेक्स ने शुक्रवार को बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर 728 अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए 50,968 के इंट्राडे हाई को छुआ।

दलाल स्ट्रीट पर यह तेजी इसलिए भी है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है।  बीएसई स्मॉल-कैप इंडेक्स में 2% से अधिक की तेजी आई, जबकि मिड-कैप इंडेक्स में सुबह के सत्र में 1.85% से अधिक की तेजी आई।

भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी के 3 कारण

1. ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर रोक की घोषणा

भारतीय शेयर बाजार में यह रैली मुख्य रूप से ट्रंप द्वारा भारत पर 90 दिनों तक के लिए टैरिफ पर रोक की घोषणा के बाद आई है।

चीन को छोड़ भारत में खरीदारी

डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों की टैरिफ छूट में चीन को बाहर रखा है। इसके उलट, भारत पर लगाए गए 27% टैरिफ को रोक दिया गया है। इससे FIIs के बीच ‘Sell China Buy India’ के दांव को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

RBI रेपो रेट कट

आरबीआई द्वारा रेपो दर में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की घोषणा के कारण भी बाजार उछला है। बाजार का अनुमान है कि 25 बेसिस प्वाइंट की दर कटौती और हाल ही में खत्म हुए एमपीसी बैठक में आरबीआई द्वारा अपनाए गए उदार रुख का मतलब है कि लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 11, 2025