Why IREDA Stock is Falling? NSE की कार्रवाई से निवेशकों को 1,100 करोड़ रुपये का नुकसान

Newsशेयर बाज़ारWhy IREDA Stock is Falling? NSE की कार्रवाई से निवेशकों को 1,100 करोड़ रुपये का नुकसान

IREDA एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) सरकारी कंपनी है। IREDA 36 वर्षों से अधिक समय से नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, विकसित कर रहा है और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 20, 2024 13:57 IST
आईआरईडीए के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट आई
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट आई। सेबी पोर्टफोलियो एकाग्रता मानदंडों के कारण इस स्टॉक पर दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में कंपनी में निवेशकों की संपत्ति भी 1,102 करोड़ रुपये कम हो गई। बुधवार के कारोबारी सत्र में शुरुआती सौदों में IREDA के शेयर 3.17% गिरकर 125.25 रुपये पर आ गए।
 मौजूदा सत्र में कंपनी का मार्केट कैप पिछले सत्र के 34,766 करोड़ रुपये के मुकाबले गिरकर 33,664 करोड़ रुपये हो गया है। तकनीकी रूप से, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 37.9 पर है, जो दर्शाता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है। IREDA के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं।IREDA को 28 मार्च, 2024 से कई सूचकांकों में शामिल किया जाना था। सूचकांक थे निफ्टी 500, निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 200, निफ्टी लार्जमिडकैप 250, निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400, निफ्टी टोटल मार्केट और निफ्टी500 मल्टीकैप 50:25: 25 सूचकांक। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, जिसे IREDA स्टॉक के लिए जगह बनाने के लिए बाहर रखा गया था, अब निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 का हिस्सा बनी रहेगी। इस साल 6 फरवरी को नवीकरणीय ऊर्जा स्टॉक 215 रुपये के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके आईपीओ इश्यू मूल्य 32 रुपये की तुलना में, स्टॉक अब तक 304% बढ़ चुका है। IREDA स्टॉक ने 29 नवंबर, 2023 को बाजार में अपनी शुरुआत की। स्टॉक 50 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो कि IPO के 32 रुपये के निर्गम मूल्य से 56.25% अधिक है।

Also Read: Eicher Stock Latest News: यूबीएस अपग्रेड के बाद आयशर मोटर्स के शेयरों में 5% का उछाल

आईपीओ

आईपीओ 21 नवंबर से 23 नवंबर, 2023 तक खुला था। इरेडा के आईपीओ का मूल्य बैंड 460 शेयरों के लॉट साइज के साथ 30-32 रुपये था। ऋण पुस्तिका में वृद्धि और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में साल-दर-साल 2.03 प्रतिशत से 1.52 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी के कारण तीसरी तिमाही में IREDA का शुद्ध लाभ 67 प्रतिशत बढ़कर 335.54 करोड़ रुपये हो गया। तीसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व 44.21 प्रतिशत बढ़कर 1,253.20 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 868.98 करोड़ रुपये था। पीएसयू की ऋण पुस्तिका सालाना आधार पर 37,887.69 करोड़ रुपये के मुकाबले तीसरी तिमाही में 33.50% बढ़कर 50,579.67 करोड़ रुपये हो गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 20, 2024