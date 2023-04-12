scorecardresearch
Neogen Chemicals के स्टॉक में क्यों आई तेज़ी?

Neogen Chemicals के शेयरों में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक्स करीब 20 प्रतिशत भागा है। आखिर इस शेयर में क्या हो रहा है। एक ही महीने में इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है?

New Delhi,UPDATED: Apr 13, 2023 11:10 IST
Neogen Chemicals के शेयरों में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक्स करीब 20 प्रतिशत भागा है। आखिर इस शेयर में क्या हो रहा है। एक ही महीने में इस स्टॉक्स में ऐसा क्या हो रहा है? 

अकेले 10 अप्रैल को इस स्टॉक में 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। दरअसल कंपनी ने जापान की एक कंपनी के साथ लिथियम इलेक्ट्रोड बनाने का फैसला किया है। लिथियम इलेक्ट्रोड को लेकर सरकार ने पहले पीएलआई जारी कर रखी है।


इससे कंपनी को काफी फायदा मिल सकता है। फिलहाल लिथियम ऑयन बैटरी को लेकर काफी कंपोनेट बाहर से मंगाए जा रहे हैं। काफी कम कंपनियां ऐसी है जो भारत में लिथियम ऑयन बैटरी बनाने की पूरी तकनीक रखती है। इस समझौते के बाद ये भी माना जा रहा है इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होगा।

कंपनी को लिथियम ऑयन बैटरी सेगमेंट में काफी अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है । यही वजह है कि कंपनी ने जापान 
की MU Ionic Solutions Corp के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोडक्शन का समझौता किया है जिससे लिथियिम ऑयन बैटरी में लगने वाले इलेक्ट्रोड भारत में ही मैन्युफैक्टर किए जा सकेंगे। इस प्लांट की कैपेसिटी करीब 30,000 MTPA होगी।

इससे पहले कंपनी ने BuLi Chemicals में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। BuLi Chemicals N Butyl Lithium की सप्लाई देश की प्रमुख फॉर्मा कंपनियों को करती है। कंपनी को उम्मीद है कि 2025 तक इस प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इस खबर के बाद कई कंपनियों ने इस स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। 

Neogen Chemicals का गठन 1989 में हुआ था और ये कंपनी ब्रोमीन की मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी है। कंपनी की योजना लिथियम ऑयन के केमिकल प्रोडक्शन में भी अग्रणी मैन्युफैक्चरर बनने की योजना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Apr 12, 2023