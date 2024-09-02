Dixon Technologies में क्यों आ गई सेलिंग?

Dixon Technologies Limited के शेयरों में आज बाजार में तेजी के बावजूद गिरावट देखी गई। आज की गिरावट के बावजूद, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर पिछले एक साल में 148% और पिछले दो सालों में 206% की बढ़त दर्ज कर चुका है।

सितंबर 2025 के लिए ₹9,830 का टारगेट प्राइस सेट

Equirus Securities ने हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर कवरेज शुरू करते हुए इसे 'शॉर्ट' रेटिंग दी है और सितंबर 2025 के लिए ₹9,830 का टारगेट प्राइस सेट किया है। ये पी/ई रेश्यो कंपनी के पिछले तीन साल के औसत के करीब है।

Systematics Securities ने कंपनी पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी

Systematics Securities ने कंपनी पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी है और ₹12,483 का टारगेट प्राइस सेट किया है। सिस्टमेटिक्स ने कहा है कि नए ग्राहकों की बढ़ोतरी, मोबाइल सेगमेंट में मजबूती, और टेलीकॉम हार्डवेयर, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे नए क्षेत्रों में कंपनी ने खुद को डाइवर्सिफाइ किया है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 65.4 पर

टेक्नीकली देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 65.4 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है। यह स्टॉक अपने 5-दिवसीय और 10-दिवसीय मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन 20-दिवसीय, 30-दिवसीय, 50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) भारत की सबसे बड़ी घरेलू डिजाइन और सॉल्यूशंस कंपनी है, जो मोबाइल फोन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है।