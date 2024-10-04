1. डेरिवेटिव के न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ाया

न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मौजूदा 5-10 लाख रु से बढ़ाकर 15-20 लाख रुनया नियम 20 नवंबर 2024 से लागू (नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए)

2. हफ्ते में प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी होगी

- SEBI ने वीकली एक्सपायरी का नियम बदला

- 1 हफ्ते में सिर्फ 1 बेंचमार्क इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी

- फिलहाल हर दिन किसी ना किसी बेंचमार्क इंडेक्स की एक्सपायरी होती है

- स्पेक्युलेशन बहुत बढ़ गई है, मिनटों में हो रही है ट्रेडिंग

- इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपायरी पर Hyperactive ट्रेडिंग हो रही है

- एक्सपायरी पर इंडेक्स की वैल्यू में उतार-चढ़ाव बहुत बढ़ गया है

- नया नियम 20 नवंबर 2024 से लागू

3. एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर अतिरिक्त मार्जिन

- ट्रे़डर सस्ते ऑप्शंस पर बहुत दांव लगाते हैं

- हीरो या जीरो ट्रेड के नाम पर छोटे ट्रे़डर्स को फंसाया जाता है

- Tail Risk Coverage के लिए एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अतिरिक्त मार्जिन

- 2% अतिरिक्त Extreme Loss Margin (ELM) लगाया जाएगा

- एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर लगेगा 2% अतिरिक्त ELM

- नया नियम 20 नवंबर 2024 से लागू

4. एक्सपायरी पर कैलेंडर-स्प्रेड का लाभ ख़त्म

- कैलेंडर स्प्रेड के तहत दो अलग-अलग एक्सपायरीज में अपोजिट पोजीशंस ली जाती हैं

- एक्सपायरी पर दूसरी एक्सपायरी में पोज़ीशन को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे

- नया नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा

5. ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन अनिवार्य

- ऑप्शंस के खरीदार को अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा

- ट्रेडिंग मेंबर्स,क्लीयरिंग मेंबर्स अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन सुनिश्चित करें - SEBI

- नया नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा

6. पोज़ीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग

- स्टॉक एक्सचेंज निर्धारित लिमिट को मॉनिटर करेंगे

- इंट्राडे और खासतौर पर एक्सपायरी पर पोज़ीशन लिमिट मॉनिटर की जाएगी

- नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू

SEBI ने क्यों जारी किए F&O के नए नियम?

- डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोख़िम बहुत ज़्यादा है

- रिटेल निवेशकों की F&O में भागीदारी बढ़ गई है

- रिटेल ज़्यादा मुनाफे के लालच में पड़ गए हैं

- अधिकांश को डेरिवेटिव मार्केट की समझ नहीं

- पिछले तीन साल में 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इक्विटी F&O ट्रेडिंग में घाटा हुआ

- FY22-24 में F&O ट्रेडर्स ने 1.8 लाख करोड़ रु से ज़्यादा लुटा दिए

- 10 में से 9 ट्रेडर्स को इक्विटी F&O में घाटा झेलना पड़ा है

- नए नियमों से छोटे ट्रेडर्स बड़े नुकसान से बच पाएंगे