NMDC Shares में अचानक 67 प्रतिशत गिरावट क्यों दिखने लगी?

NMDC Shares में अचानक 67 प्रतिशत गिरावट क्यों दिखने लगी?

बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल है कि उनके पोर्टफोलियो में मौजूद सरकारी स्टॉक NMDC Ltd लाल निशान में क्यों दिख रहा है, इतना ही नहीं कल के प्राइस 214 प्रति शेयर से 67 प्रतिशत नीचे आ चुका है। आइये जानते हैं कारण?

NEW DELHI,UPDATED: Dec 27, 2024 11:07 IST

बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल है कि उनके पोर्टफोलियो में मौजूद सरकारी स्टॉक NMDC Ltd लाल निशान में क्यों दिख रहा है, इतना ही नहीं कल के प्राइस 214 प्रति शेयर से 67 प्रतिशत नीचे आ चुका है। आइये जानते हैं कारण?

NMDC Ltd के शेयर आज 2:1 के रेश्यो में एक्स-बोनस हो गए। बोनस इश्यू के लिए एडजेस्टेड करने के बाद NMDC के शेयर NSE पर 0.60 प्रतिशत बढ़कर ₹71.84 पर ट्रेड होते दिखे। लेकिन कल के एडजेस्टेड प्राइस ₹214.45 के मुकाबले आज 66.50 प्रतिशत की गिरावट दिखाई दी। इसकी वजह है कि कुछ ब्रोकरों के ट्रेडिंग ऐप्स पर कल के लिए एडजस्टेड NMDC शेयर वैल्यू दिख रहे हों, जिससे काउंटर पर 67 प्रतिशत गिरावट का संकेत मिल रहा हो।

हर एक NMDC शेयर के लिए जो मौजूदा निवेशकों के पास है, दो नए NMDC शेयर आवंटित किए जाएंगे। बोनस शेयरों में स्टॉक स्प्लिट के उलट नए शेयर मौजूदा फेस वैल्यू पर जारी किए जाते हैं। यह कॉर्पोरेट कार्रवाई अदायगी शेयरों की संख्या बढ़ाती है। कंपनी के फ्री रिजर्व और सरप्लस को कम करती है, लिक्विडिटी बढ़ाती है लेकिन प्रति शेयर रेश्यो जैसे EPS और बुक वैल्यू को घटाती है।

चूंकि 27 दिसंबर, शुक्रवार को कॉर्पोरेट कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड डेट है। NMDC आज ही बोनस इश्यू के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करेगा। बोनस शेयर जल्द ही निवेशकों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। NMDC ने मई 2008 में 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी किए थे। PSU एक नियमित डिविडेंड देने वाला कंपनी है। ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर 'ADD' रेटिंग दी है।

शेयरखान का मानना है कि आयरन ओर की मांग भारत में मजबूत स्टील सेक्टर की बढ़ोतरी के समान होगी। NMDC अपने वॉल्यूम्स को FY24-27 में 8 प्रतिशत CAGR से बढ़ाएगा, ऐसा उन्होंने अनुमानित किया है। घरेलू ब्रोकरेज ने पिछले महीने कहा था कि कमजोर स्टील सेक्टर की मांग आयरन ओर की कीमतों पर दबाव डाल रही है। NMDC ने हाल ही में लम्प और फाइन दोनों में कीमतों में 17-18 प्रतिशत की वृद्धि की है, लेकिन वर्तमान मूल्य वृद्धि जारी रहना असंभव लगता है।

शेयरखान ने जोड़ा कि NMDC आने वाले कुछ सालों में भारत के स्टील सेक्टर की मांग के साथ अच्छी वॉल्यूम बढ़ोतरी करेगा। लेकिन हम स्टॉक पर अपनी होल्ड रेटिंग बनाए रखते हैं क्योंकि मूल्य निर्धारण के नजरिया पर अनिश्चितता बनी हुई है। स्टॉक FY26/27 EV/Ebitda पर 5.3x /4.8x पर ट्रेड हो रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
