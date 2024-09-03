डिफेंस शेयरों ने आज क्यों बवाल काटा?

मंगलवार के ट्रेडिंग सत्र में डिफेंस कंपनियों में गजब की तेजी देखने को मिली। यह सब तब शुरू हुआ जब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) से 26,000 करोड़ रुपये के सौदे के लिए मंजूरी प्राप्त की, जिसके तहत सुखोई SU-30 MKI विमानों के लिए 240 एरो इंजनों की खरीद की जाएगी। इसके बाद एचएएल पांच परसेंट दौड़ गया।

शेयरों में 9 प्रतिशत तक की तेजी

आज के सेशन में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और HAL के देखी गई। साथ ही, रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण परिषद (DAC) के आज संभावित रूप से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये के मे शेयरों में 9 प्रतिशत तक की तेजीगा प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों पर चर्चा करने की खबरों के बाद यह पूरा सेक्टर फोकस में रहा।

मझगांव डॉक के शेयर 8.58 प्रतिशत की तेजी

शेयरों की बात करें तो मझगांव डॉक के शेयर 8.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,560 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। GRSE के शेयर 7.85 प्रतिशत चढ़कर 1,974.40 रुपये पर पहुंच गए। कोचीन शिपयार्ड 5.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,947.80 रुपये पर पहुंच गया और HAL के शेयर 5.10 प्रतिशत बढ़कर 4,925 रुपये पर आ गए।

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)

इसके अलावा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों में क्रमशः 4.01 प्रतिशत और 1.48 प्रतिशत की तेजी आई। इस बीच, भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स थोड़े नीचे ट्रेड कर रहे थे क्योंकि बैंकों और फाइनेंशियल शेयरों में नुकसान ने निवेशकों और फार्मा शेयरों में हुई बढ़त को संतुलित कर दिया।