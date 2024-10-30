Cochin shipyard, Paras Defence, Bharat Electronics जैसे शेयर क्यों बने रॉकेट?

शेयर बाजार की उतार-चढ़ाव के बीच डिफेंस शेयरों में एक बार फिर अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। यहां तक के Cochin shipyard, Paras Defence & Space Technology और DCX Systems के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट भी लगा। Bharat Electronics से लेकर Mazagon Dock Shipbuilders के शेयर भी अच्छी उड़ान भरते दिखे।

खासतौर पर दो डिफेंस स्टॉक Paras Defence & Space Technology और DCX Systems में नए ऑर्डर के चलते अपर सर्किट देखने को मिला।

पहले बात करते हैं Paras Defence & Space Technology की। डिफेंस सेक्टर की टियर-2 इंजीनियरियंग कंपनी Paras Defence का शेयर 5% प्रतिशत की तेजी के साथ 1,007 रुपये के भाव पर अटक गया। कंपनी को कंपनी को Opto Electronics Factory (OLF) से 42 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी को इस ऑर्डर के तहत 5 सालों के लिए थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम (TIFCS) के लिए 5 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सब-सिस्टम की सप्लाई देनी होगी। ये सिस्टम OLF सार्वजनिक उपक्रम India Optel Ltd की यूनिट है। OLF भारतीय सेनाओं को ये सिस्टम डिलीवर करता है। कंपनी को ये ऑर्डर अगले 2 सालों में पूरा करना होगा।

वहीं दूसरी ओर DCX Systems ने शेयर बाजार को जानकारी दी गई है कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी Raneal Advanced Systems Private Limited को Lockheed Martin Global Inc से 379 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चिरंग सर्विसेज में अग्रणी है और इसके ग्लोबल डिफेंस कंपनियों से मजबूत रिश्ते भी हैं। जिस वजह से कंपनी का आउटलुक अच्छा दिख रहा है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें।