scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारOla Electric Share में तेजी क्यों? ₹100 के करीब पहुंचा शेयर

Ola Electric Share में तेजी क्यों? ₹100 के करीब पहुंचा शेयर

Ola Electric Mobility Ltd. के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मंगलवार यानि 3 दिसंबर को शेयरों में 9 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। जो पिछले 8 ट्रेडिंग सत्रों में से सातवां दिन था जब स्टॉक में तेजी आई।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 3, 2024 13:31 IST
Ola Electric share price:
Ola Electric share price:

Ola Electric Mobility Ltd. के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मंगलवार यानि 3 दिसंबर को शेयरों में 9 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। जो पिछले 8 ट्रेडिंग सत्रों में से सातवां दिन था जब स्टॉक में तेजी आई।

मंगलवार का इंट्राडे हाई ₹101.4 था, जो 4 अक्टूबर के बाद पहली बार है जब Ola Electric Mobility के शेयर ने इंट्राडे ट्रेडिंग में ₹100 के स्तर को पार किया। मंगलवार को ही Ola Electric के शेयरों में एक ब्लॉक डील भी हुई, जिसमें कंपनी की 0.4% इक्विटी का ट्रांजैक्शन हुआ।

advertisement

इस डील में कुल 1.7 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹164 करोड़ रही। शेयरों का ट्रांजैक्शन ₹95 के औसत मूल्य पर हुआ।

Ola Electric के पास आज 3 दिसंबर को 800 कंपनी-स्वामित्व वाले स्टोर हैं। अगले 18 दिनों में भविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली यह इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपने नेटवर्क का विस्तार चार गुना से अधिक बढ़ाकर 20 दिसंबर 2024 तक भारत में 4,000 स्टोर खोलने का लक्ष्य रखती है।

अक्टूबर में Ola Electric ने मार्च 2025 तक स्टोरों की संख्या 2,000 तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी। लेकिन 2 दिसंबर को जारी किए गए एक नए बयान में कंपनी ने कहा कि अब वह रोलआउट योजना पर दोबारा जोर दे रही है ताकि बड़े Hinterland मार्केट्स में EV अपनाने की गति तेज की जा सके, जो टू-व्हीलर बिक्री का मुख्य आधार हैं।


सोमवार को यह भी खबर आई कि कंपनी के संस्थापक और प्रमोटर भविश अग्रवाल अपनी कंपनी की 1.1% इक्विटी गिरवी रखने की योजना बना रहे हैं। 30 सितंबर तक, अग्रवाल के पास Ola Electric में 30.02% हिस्सेदारी थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 3, 2024