Newsशेयर बाज़ारइस PSU Stock पर क्यों टूटे निवेशक, शेयरों में बंपर तेज जारी

इस PSU Stock पर क्यों टूटे निवेशक, शेयरों में बंपर तेज जारी

सरकारी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ITI Ltd के शेयरों में बंपर तेजी देखने को मिली। ITI के शेयरों में 9 दिसंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान 13 प्रतिशत की तेजी आई और यह 362 रुपये पर पहुंच गए। यह लगातार दूसरा दिन जब शेयरों में उछाल और वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 9, 2024 13:55 IST

शेयर में बंपर तेजी क्यों
दरअसल कंपनी को उत्तराखंड सरकार के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय से खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली (MDTSS) प्रोजेक्ट के लिए करीब 95 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में 40 चेक गेटों के लिए MDTSS की ग्रोथ और रखरखाव के लिए कार्य एजेंसी होगी। इससे पहले भी कंपनी को भारतनेट चरण 3 परियोजना के तीन पैकेजों के लिए कुल 4,559 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है।

शेयरों का हाल
पिछले हफ्ते ITI Ltd के शेयरों में 24 प्रतिशत की तेजी आई है। पिछले एक महीन में शेयर 10.86% चढ़े हैं। पिछले 6 महीने में 22.85% का रिटर्न मिला है।

बिजनेस मॉडल
कंपनी की स्थापना 1948 में हुई थी। ITI Ltd, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन है। कंपनी दूरसंचार उपकरणों और सर्विस पर ध्यान केंद्रित करता है और इसने दशकों से भारत के दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीकॉम ट्रांसमिशन उपकरण, एन्क्रिप्शन समाधान और स्मार्ट कार्ड सहित दूरसंचार प्रोडक्ट की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Dec 9, 2024