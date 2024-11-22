कौन हैं सागर अडानी? गौतम अडानी के भतीजे पर रिश्वतखोरी के आरोप

सागर अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक और गौतम अडानी के भतीजे हैं, पर 5 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी योजना के मामले में अमेरिकी जांच चल रही है।

क्या है मामला?

मार्च 2023 में एफबीआई ने सागर अडानी को रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के आरोपों के लिए तलाशी वारंट और सम्मन भेजा था।

advertisement

आरोप

सागर अडानी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर कारोबार में फायदा उठाने की कोशिश की।

कहा जा रहा है कि उन्होंने निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को भ्रामक और गलत जानकारी दी।

सबूत:

एफबीआई ने सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए, जिनसे रिश्वत और कमीशन के सबूत जुटाने की कोशिश की गई।



शेयर बाजार पर झटका

इन आरोपों के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई।

गुरुवार को शेयरों में 25% तक गिरावट देखी गई।

समूह की बाजार वैल्यू में 2.6 लाख करोड़ रुपये की कमी हुई।

बॉन्ड बिक्री रद्द

अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी डॉलर में प्रस्तावित बॉन्ड बिक्री को भी रद्द कर दिया।

कौन हैं सागर अडानी?

सागर अडानी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री ली है। 2015 में अडानी समूह से जुड़े और कंपनी के सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई।वर्तमान में, वे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEEL) के रणनीतिक और वित्तीय संचालन का प्रबंधन करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

