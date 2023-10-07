Ashish Kacholia अब कौन से कंपनी में कर रहे है खरीदारी !

दिग्गज शेयर मार्केट निवेशक Ashish Kacholia एक और कंपनी में खरीदारी करेंगे। जानकारी के अनुसार Kacholia Walchandnagar Industries Limited में 1.75 मिलियन तक वारंट खरीदेंगे। वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है। कंपनी डिफेंस, न्यूक्लियर एंड एयरोस्पेस जैसे सेक्टर और गियर्स, सेंट्रीफ्यूगल्स, कास्टिंग्स और गेज जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी का शेयर हफ्ते के आखिरी दिन 1.99 फीसदी की तेजी के साथ 125.70 रुपय् पर बंद हुआ। इस साल की पहली तिमाही में कंपनी की आय साल दर साल 3.66 फीसदी की तेजी के साथ 67.19 करोड़ रही। जो एस साल पहले इसी तिमाही में 64.82 करोड़ रुपये थी। कंपनी का जून तिमाही में घाटा 11.41 करोड़ पर था जो एक सा पहले इसी तिमाही में 16.20 करोड़ था। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो जून 2023 तिमाही में प्रमोटरों की हिस्सेदारी बिना बदलाव के 34.87 फीसदी पर बनी हुई है। जबकि जून 2023 तिमाही में FII/FPI ने होल्डिंग्स 0.22 फीसदी से घटाकर 0.19 फीसदी कर दी है।

जून 2023 तिमाही में एफआईआई/एफपीआई निवेशकों की संख्या 16 से बढ़कर 17 हो गई। आशीष कचोलिया की कुल संपत्ति में पिछले कुछ सालो के दौरान तेजी से उतार-चढ़ाव आया है। पोर्टफोलियो की शुरुआत 2015 में 393.14 करोड़ रुपये से हुई थी और आज की तारीख में यह 2,313.8 करोड़ रुपये है। जून तिमाही के आंकड़ों के अनुसार आशीष कचोलिया ने जून में समाप्त तिमाही में वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स (Venus Pipes & Tubes) को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। जबकि D-Link (India), लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स और यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स जैसे शेयरों में हिस्सेदारी कम कर दी है।