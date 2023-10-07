Adani Group: क्या Adani Group खरीदेगी Disney !

Walt Disney Company अपने भारतीय स्ट्रीमिंग और टेलीविजन बिजनेस के लिए अरबपति Gautam Adani और Kalanidhi Maran सहित कई खरीदारों के साथ शुरुआती चर्चा कर रही है। कलानिधि मारन सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जबकि अदाणी ने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अमेरिकी एंटरटेनमेंट जायंट के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स ने निजी इक्विटी फंड्स का भी अनुमान लगाया है। दरअसल, कंपनी फिलहाल कई विकल्प तलाश रही है, जिसमें भारतीय ऑपरेशन्स का हिस्सा बेचना या खेल अधिकार और क्षेत्रीय स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिज्नी + हॉटस्टार सहित यूनिट की संपत्ति का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। कंपनी इससे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एसेट्स को बेचने के लिए चर्चा कर चुकी है। ब्लूमबर्ग न्यूज की जुलाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिज्नी भारत में अपने व्यवसाय के लिए रणनीतिक विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें एकमुश्त बिक्री या एक जॉइंट वेंचर स्थापित करना शामिल है। दरअसल, डिज्नी+ हॉटस्टार ने इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के स्ट्रीमिंग राइट्स खो दिए थे। जिन्हें वायाकॉम ने हासिल कर लिया था। वायाकॉम रिलायंस, पैरामाउंट ग्लोबल और उदय शंकर की निवेश फर्म बोधि ट्री सिस्टम्स के बीच एक जॉइंट वेंचर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में डिज्नी को दो बार झटका दिया और तब से इसकी यूनिट को बेचने की चर्चाएं मार्केट में शुरू हो गई थीं। अंबानी के समूह ने इंडियन प्रीमियर लीग के स्ट्रीमिंग अधिकार 2.7 बिलियन डॉलर में खरीदा था और इस साल की शुरुआत में इसे मुफ्त में प्रसारित करने का फैसला किया था। इसके साथ ही अंबानी ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक के एचबीओ और अन्य कंटेंट को प्रसारित करने के लिए अधिकार भी हासिल किए, जो पहले डिज्नी के पास थे।

डिज्नी भी अब रिलायंस की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए भारत में चल रहे क्रिकेट विश्व कप को फ्री में स्ट्रीम कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य कुछ ग्राहकों को वापस लाना है। इसके लिए भले ही क्रिकेट के लिए दीवाने देश में रेवेन्यू का त्याग ही क्यों न करने पड़े। हालांकि, डिज्नी को अभी भी बूस्ट मिलने की संभावना है क्योंकि प्रमुख ग्लोबल ब्रांड भारत के बड़े कस्टमर बेस का लाभ उठाने के लिए कतार में हैं, जिसमें विज्ञापन स्लॉट 3,600 डॉलर प्रति सेकंड पर बेचे जा रहे हैं। डिज्नी स्टार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह 26 स्पॉन्सर्स के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसमें बुकिंग.कॉम बीवी और शराब कंपनी डियाजियो पीएलसी जैसे दिग्गज शामिल हैं। जेफरीज एलएलसी के अनुसार, क्रिकेट साउथ एशिया के देशों में सबसे लोकप्रिय खेल है और हर साल स्पॉन्सरशिप और मीडिया खर्च में 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा या देश में सभी खेल-संबंधी खर्च का लगभग 85% आकर्षित करता है। भले ही डिज्नी स्टार इंडियन प्रीमियर लीग के स्ट्रीमिंग अधिकार खोने के बाद ग्राहकों की संख्या में गिरावट से जूझ रहा है, लेकिन मीडिया ग्रुप ने 2027 तक टेलीविजन अधिकार हासिल करते हुए पूरे क्रिकेट बिजनेस को नहीं छोड़ा है। पिछले साल डिज्नी स्टार ने इंटरनेशनल क्रिकेट कॉउंसिल के पुरुषों के मैचों के टीवी अधिकारों को ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को चार साल के लिए लाइसेंस देने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि डिज्नी+ हॉटस्टार ने डिजिटल अधिकार बरकरार रखे हुए हैं।