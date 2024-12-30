नए साल में कहां लगाएं पैसा? इन 9 स्टॉक्स पर बंपर कमाई की भविष्यवाणी

Axis Securities के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की संभावनाएं आने वाले तिमाही में बेहतर हो सकती हैं और वित्तीय वर्ष 2026 वित्तीय वर्ष 2025 से बेहतर रहने की उम्मीद है, जो कि राजकोषीय सहायक उपायों, निजी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की बहाली और CRR कटौती के बाद क्रेडिट की स्थिति में सुधार से प्रेरित है।

Nifty 50 के EPS में FY25 में 7.6% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि FY26 में यह बढ़कर 13.7 प्रतिशत और FY27 में 11 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो FY23 से FY27 तक के दौरान 14% की मजबूत CAGR को दर्शाता है।

जबकि जोखिमों में वैश्विक मैक्रो अनिश्चितताएं, महंगाई का दबाव और Q3 के बाद संभावित आय में कमी शामिल हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज अगले 2 से 3 सालों में स्थिर आर्थिक परिस्थितियों, राजनीतिक निरंतरता और संरचनात्मक ग्रोथ स्टोरी के जरिए दोहरे अंकों में आय वृद्धि के प्रति आशावादी बनी हुई है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि हम भारतीय शेयर बाजार की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में विश्वास बनाए रखते हैं। हालांकि, वर्तमान वैल्यूएशन से आगे विस्तार की सीमित संभावना को देखते हुए, कॉर्पोरेट आय में बढ़ोतरीबाजार की वापसी के प्रमुख चालक होंगे। इसलिए, ‘वाजिब कीमत पर ग्रोथ’ और ‘गुणवत्ता’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीचे से ऊपर की स्टॉक चयन प्रमुख होंगे, जो अगले एक साल में संतोषजनक रिटर्न उत्पन्न करने में मदद करेंगे।

ब्रोकरेज फर्म ने 2025 के लिए 6 प्रमुख थीम सुझाई हैं। ये हैं:

प्रीमियम उपभोग

भारतीय स्वास्थ्य सर्विस इंडस्ट्री

इन्फ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन में हाई ग्रोथ वाली कंपनियां

डिफेंसिव प्ले के तौर पर फार्मा और टेलीकॉम

रियल एस्टेट, जो मांग की नजरिये से प्रेरित है

BFSI में उचित वैल्यूएशन पर आधारित

लॉन्ग टर्म के लिए चुने शेयर

एक्सिस सिक्योरिटीज 2025 के लिए अपने स्टॉक्स की सूची में "डिप्स पर खरीदें" रणनीति की सिफारिश करता है, जिसमें निवेश का समय 12 महीने से अधिक है। 2025 के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज की न्यू ईयर स्टॉक पिक्स निम्नलिखित हैं:

Shriram Finance

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹3,825

Fortis Healthcare

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹860

Prestige Estates Projects

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹2,195

City Union Bank

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹215

Ambuja Cements

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹675

DOMS Industries

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹3,120

Ethos

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹3,750

Bharti Airtel

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹1,880

Cipla

खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस ₹1,735

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।