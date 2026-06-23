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Newsशेयर बाज़ारStock Market Outlook: जुलाई के पहले हफ्ते तक कैसी रहेगी बाजार की चाल? जानिए नजर रखने लायक अगले बड़े ट्रिगर

Stock Market Outlook: जुलाई के पहले हफ्ते तक कैसी रहेगी बाजार की चाल? जानिए नजर रखने लायक अगले बड़े ट्रिगर

भारतीय शेयर बाजार फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। Ventura Securities के विनीत बोलिंजकर के मुताबिक, जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून बाजार का सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा। निवेशकों का पैसा टेक शेयरों से निकलकर बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जा सकता है, जबकि बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 23, 2026 11:39 IST
AI Generated Image

In Short

  • जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून शेयर बाजार की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा ट्रिगर बना रह सकता है।
  • निवेशकों का पैसा आईटी शेयरों से निकलकर बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे घरेलू सेक्टरों में जा सकता है।
  • एक्सपर्ट के मुताबिक फिलहाल बड़े इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट या बड़ी गिरावट की संभावना कम है, लेकिन स्टॉक और सेक्टर आधारित हलचल जारी रह सकती है।

Stock Market Outlook for July: शेयर बाजार में मंगलवार को जारी सुस्त कारोबार के बीच बिजनेस टुडे के एक शो में एंकर आभा बकाया ने पूछा की यहां से आपको बाजार किस दिशा में जाता दिख रहा है और आने वाले समय में नजर रखने लायक अगले तीन बड़े ट्रिगर कौन से होंगे?

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इस सवाल का जवाब देते हुए Ventura Securities के विनीत बोलिंजकर ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल इंतजार और सतर्कता के दौर में नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में निवेशक थोड़ा संभलकर कदम रख सकते हैं और जुलाई के पहले सप्ताह तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।

इस दौरान सबसे ज्यादा नजर मानसून पर रहेगी, क्योंकि यही बाजार की अगली दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनके मुताबिक, बड़े इंडेक्स मौजूदा स्तरों के आसपास टिके रह सकते हैं, लेकिन अलग-अलग सेक्टरों और शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिलती रहेगी।

बाजार के लिए सबसे अहम फैक्टर बना मानसून

विनीत का कहना है कि इस समय शेयर बाजार के लिए मानसून सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया है। उनका मानना है कि जब तक बारिश की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक बाजार थोड़ा सतर्क बना रह सकता है।

मानसून का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं होता। अच्छी बारिश से ग्रामीण मांग बढ़ सकती है, महंगाई पर असर पड़ सकता है, कृषि उत्पादन बेहतर हो सकता है और सरकारी खर्च की दिशा भी बदल सकती है। यही वजह है कि निवेशक मानसून को सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक संकेतक के तौर पर देखते हैं।

टेक शेयरों से निकल सकता है पैसा

भले ही बाजार की कुल दिशा ज्यादा न बदले, लेकिन अलग-अलग सेक्टरों में पैसे का रुख बदल सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में निवेशकों का पैसा टेक्नोलॉजी शेयरों से निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टरों की तरफ जा सकता है।

मौजूदा स्तरों पर बना रह सकता है बाजार

मार्केट एक्सपर्ट विनीत के अनुसार, फिलहाल बाजार में किसी बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि, बड़ी गिरावट की संभावना भी सीमित नजर आती है। उनका मानना है कि अगर कोई नया निगेटिव घटनाक्रम सामने नहीं आता, तो इंडेक्स मौजूदा स्तरों को बनाए रख सकते हैं।

जुलाई के पहले सप्ताह तक रह सकता है उतार-चढ़ाव

Ventura Securities के विनीत बोलिंजकर ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। मानसून की वास्तविक स्थिति और उसके आर्थिक असर को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिलने के बाद निवेशक बड़े फैसले ज्यादा भरोसे के साथ ले सकेंगे।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 23, 2026