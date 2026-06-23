Stock Market Outlook: जुलाई के पहले हफ्ते तक कैसी रहेगी बाजार की चाल? जानिए नजर रखने लायक अगले बड़े ट्रिगर

Stock Market Outlook for July: शेयर बाजार में मंगलवार को जारी सुस्त कारोबार के बीच बिजनेस टुडे के एक शो में एंकर आभा बकाया ने पूछा की यहां से आपको बाजार किस दिशा में जाता दिख रहा है और आने वाले समय में नजर रखने लायक अगले तीन बड़े ट्रिगर कौन से होंगे?

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इस सवाल का जवाब देते हुए Ventura Securities के विनीत बोलिंजकर ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल इंतजार और सतर्कता के दौर में नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में निवेशक थोड़ा संभलकर कदम रख सकते हैं और जुलाई के पहले सप्ताह तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।

इस दौरान सबसे ज्यादा नजर मानसून पर रहेगी, क्योंकि यही बाजार की अगली दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनके मुताबिक, बड़े इंडेक्स मौजूदा स्तरों के आसपास टिके रह सकते हैं, लेकिन अलग-अलग सेक्टरों और शेयरों में अच्छी हलचल देखने को मिलती रहेगी।

बाजार के लिए सबसे अहम फैक्टर बना मानसून

विनीत का कहना है कि इस समय शेयर बाजार के लिए मानसून सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया है। उनका मानना है कि जब तक बारिश की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक बाजार थोड़ा सतर्क बना रह सकता है।

मानसून का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं होता। अच्छी बारिश से ग्रामीण मांग बढ़ सकती है, महंगाई पर असर पड़ सकता है, कृषि उत्पादन बेहतर हो सकता है और सरकारी खर्च की दिशा भी बदल सकती है। यही वजह है कि निवेशक मानसून को सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक संकेतक के तौर पर देखते हैं।

टेक शेयरों से निकल सकता है पैसा

भले ही बाजार की कुल दिशा ज्यादा न बदले, लेकिन अलग-अलग सेक्टरों में पैसे का रुख बदल सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में निवेशकों का पैसा टेक्नोलॉजी शेयरों से निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग जैसे घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े सेक्टरों की तरफ जा सकता है।

मौजूदा स्तरों पर बना रह सकता है बाजार

मार्केट एक्सपर्ट विनीत के अनुसार, फिलहाल बाजार में किसी बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि, बड़ी गिरावट की संभावना भी सीमित नजर आती है। उनका मानना है कि अगर कोई नया निगेटिव घटनाक्रम सामने नहीं आता, तो इंडेक्स मौजूदा स्तरों को बनाए रख सकते हैं।

जुलाई के पहले सप्ताह तक रह सकता है उतार-चढ़ाव

Ventura Securities के विनीत बोलिंजकर ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। मानसून की वास्तविक स्थिति और उसके आर्थिक असर को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिलने के बाद निवेशक बड़े फैसले ज्यादा भरोसे के साथ ले सकेंगे।