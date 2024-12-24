Suzlon Energy Limited के शेयरों ने हाल के दिनों में निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। टेक्निकल चार्ट और एक्सपर्ट्स की सलाह के मुताबिक सुजलॉन के शेयर निकट भविष्य में एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। आइये जानते हैं पूरी खबर...

Suzlon का प्रदर्शन देखें तो 65 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में शेयर करीब 19 प्रतिशत भागा है और एक साल में 76 प्रतिशत का उछाल आया है।

Suzlon के तकनीकी चार्ट और सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल देखें तो रिलिगेयर ब्रोकिंग ने बताया कि सुजलॉन के शेयरों को 66-63 रुपये के बीच मजबूत सपोर्ट मिला है। दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी 66 रुपये को मजबूत सपोर्ट लेवल बताया है। 70 रुपये का स्तर शेयर के लिए अहम रेजिस्टेंस है।

कहां तक जाएगा?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सुजलॉन का शेयर 69-70 रुपये के स्तर को पार करता है, तो यह 86 रुपये तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए 6 महीने के भीतर यह शेयर 86-87 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर 100 रुपए प्रति शेयर की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स अगले एक साल में ₹100 तक पहुंचने की प्रबल संभावना जता रहे हैं।

कब खरीदें शेयर?

Suzlon Energy Limited के शेयर उन निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर हैं, जो लॉन्ग टर्म में मजबूत रिटर्न की तलाश में हैं। तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा भाव पर खरीदारी की जा सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।