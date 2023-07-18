आज क्या होंगे भारतीय बाज़ारों के लेवल, कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर

आज भारतीय बाजारों में ट्रेंड आज भी पॉजिटिव रह सकता है। अमेरिकी बाज़ारों से मिल रहे संकेत पॉजिटिव हैं। नैस्डेक में भी 1 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.8% के नीचे फिसल गई है जिससे अमेरिकी बाज़ारों में मजबूती देखने को मिल रही है। एशियाई बाजारों में GIFT निफ्टी की शुरुआत फ्लैट हुई है जबकि निक्केई में फिलहाल सवा परसेंट की तेजी दिख रही है। चीन का बाजार शंघाई कंपोजिट आधा परसेंट गिरा हुआ है।

आज किन शेयरों को लेकर ख़बरें हैं आइये जानते हैं

Reliance Industries: 20 जुलाई से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगा। 20 जुलाई से ही ये निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 इंडेक्स समेत अन्य में भी शामिल होगा।जियो फाइनेंशियल को 20 जुलाई से 18 S&P BSE इंडेक्स में जोड़ा जाएगा, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्पेशल प्री-ओपन सेशन का हिस्सा होने के कारण है।

Sheela Foam: सोमवार को कंपनी Kurl-On में हिस्सेदारी खरीदी। ये सौदा 30 नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। खबर के बाद कल भी इस शेयर में तेजी देखने को मिली है।

Gujarat Fluorochemicals: कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स FZE ने 17 जुलाई, 2023 को दुबई में कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत की

Patanjali Foods: GQG पार्टनर्स ने कंपनी में 5.96% हिस्सेदारी हासिल कर ली है