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Newsट्रेंडिंगदिल्ली में सीएनजी फिर हुई महंगी! 11 दिनों में चौथी बार बढ़े दाम - चेक करें लेटेस्ट रेट

दिल्ली में सीएनजी फिर हुई महंगी! 11 दिनों में चौथी बार बढ़े दाम - चेक करें लेटेस्ट रेट

दो हफ्ते से भी कम समय में कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी है। आज की बढ़ोतरी के बाद अब Delhi में CNG की लेटेस्ट कीमत 83.09 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। 

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: May 26, 2026 09:27 IST
AI Generated Image

CNG Price: दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी (CNG) की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 26 मई की सुबह 6 बजे से दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं। दो हफ्ते से भी कम समय में कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी है। आज की बढ़ोतरी के बाद अब Delhi में CNG की लेटेस्ट कीमत 83.09 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। 

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इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने ग्लोबल स्तर पर गैस महंगी होने के कारण यह बोझ आम जनता पर डाला है। सिर्फ 11 दिनों के भीतर सीएनजी कुल 5 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है।

कब-कब कितने बढ़े दाम?

  • 15 मई: सीएनजी 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी
  • 17 मई: सीएनजी 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी
  • 23 मई: सीएनजी 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी
  • 26 मई: सीएनजी 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी

बता दें कि सिर्फ सीएनजी ही नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार निकल गई है।

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

इस बड़ी बढ़ोतरी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:

विदेशी तनाव और समुद्री रास्ते में रुकावट: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद के कारण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) वाले समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से आता है।

कच्चा तेल हुआ बेहद महंगा: इस तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो कच्चा तेल पहले 69 से 72 डॉलर प्रति बैरल मिलता था, वह अब 104 से 114 डॉलर के बीच बिक रहा है

भारत पर असर

भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदता (आयात करता) है। विदेशी बाजार में दाम बढ़ने से भारतीय तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ रहा था, जिसे पूरा करने के लिए वे धीरे-धीरे कीमतें बढ़ा रही हैं।

आम जनता और ड्राइवरों पर क्या असर पड़ेगा?

  • जेब पर भारी बोझ: जो लोग रोज गाड़ियों से सफर करते हैं, या जो ऑटो, टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए अब सीएनजी का फायदा खत्म होता जा रहा है।

  • किराया बढ़ाने की मांग: दिल्ली-NCR के टैक्सी यूनियनों और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने इस बढ़ोतरी का विरोध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि या तो सरकार सीएनजी के दाम कम करे, या फिर गाड़ियों का किराया बढ़ाया जाए ताकि वे अपनी कमाई बचा सकें।

 

Edited By:
Admin
Published On:
May 26, 2026