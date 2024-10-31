स्मॉल कैप शेयरों में क्या खरीदें? Defence, Railway PSU स्टॉक्स में कब लौटेगी रिकवरी?

इन दिनों शेयर बाजार में गिरावट का ही माहौल है। पिछले सप्ताह तो सभी कारोबारी दिवस के दौरान शेयर बाजार में गिरावट ही रही थी। जैसे ही हम समवत 2081 में प्रवेश कर रहे हैं।

एमके इंवेस्टमेंट मैनेजर्स के सचिन शाह ने कहा कि एसेट एलोकेशन अनुशासन बनाए रखने पर सबसे ज्यादा महत्व रखना चाहिए। फंड मैनेजर ने कहा कि पिछले 18 महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 50 प्रतिशत बढ़ चुके हैं, जबकि व्यापक सूचकांकों में 70 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है।

स्मॉल कैप में क्या खरीदें?

एमके इंवेस्टमेंट मैनेजर्स के सचिन शाह को उम्मीद है कि CRAMS (कॉंट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम सिंथेसिस), ऑटो-एंसीलियरीज (निर्यात) और मजबूत फ्रैंचाइज़ी वाले निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्पेस जैसे सेक्टर्स प्रदर्शन करेंगे। वैश्विक ग्राहक चीनी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक सप्लाई बना रहे हैं, जिससे CRAMS और ऑटो-एंसीलियरीज में भारतीय कंपनियों, बड़ी और छोटी को फायदा हो रहा है। स्मॉल कैप में सचिन शाह ने Laurus Labs, GMM Pfaudler और Igarashi Motors को पसंद करते हैं। स्मॉल कैप में इन शेयरों में खरीदारी की सलाह है। निजी बैंकिंग में टॉप तीन बैंकों के अलावा शाह के फंड को Federal Bank पसंद है।

चेतावनी

एमके इंवेस्टमेंट मैनेजर्स के सचिन शाह कि मिडकैप और स्मॉलकैप स्पेस में हालिया रैली ने उत्साह के कुछ क्षेत्र बना दिए हैं, जहाँ स्टॉक की कीमतें समय से पहले बढ़ गई हैं। अगर कमाई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है, तो ये बढ़ी हुई वैल्यूएशन निराशा और करेक्शन का कारण बनसकती हैं।

निफ्टी स्टॉक्स में क्या खरीदें?

वहीं दूसरी ओर शाह का मानना है कि निजी क्षेत्र की बैंकिंग, आईटी, फार्मा और कुछ ऑटो स्टॉक्स भविष्य में बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इनमें से हर सेक्टर में लीडर्स, जैसे HDFC Bank Ltd, ICICI Bank Ltd, Infosys Ltd, HCL Technologies Ltd और Sun Pharma ने स्ट्रीट के अनुमान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स पेश किए हैं।

PSU रैली खत्म?

शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में रक्षा, रेलवे और पीएसयू में एक तेज रैली देखी गई है, क्योंकि पहले ये अंडरपरफॉर्म कर रहे थे। हालांकि इन स्टॉक्स में काफी करेक्शन आ चुका है और जब तक कमाई की बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक स्टॉक की कीमतों में आने वाले दिनों में सुधार की संभावना कम है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

