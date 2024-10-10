Q2 Results: TCS के कैसे रहे नतीजे? कल स्टॉक में दिखेगा बड़ा एक्शन

देश की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) ने वित्त वर्ष 2024-24 की दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। आइये जानते हैं ये नंबर्स कैसे रहे हैं?

नेट प्रॉफिट

साल दर साल के हिसाब से देखें (YoY) तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.99 प्रतिशत बढ़कर 11,909 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं क्वार्टर आधार पर देखें (QoQ) तो पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 12,040 करोड़ रुपए था, इसका मतलब करीब 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी के ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात की जाए तो 7.06 प्रतिशत बढ़कर 64,988 करोड़ पर पहुंच गया है जबकि पिछले साल दूसरी तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 60,698 करोड़ रुपए रहा था। (YoY)

क्वार्टर आधार पर EBIT को देखें तो 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में एबिट 15,442 करोड़ रुपए से बढ़कर ₹15,465 करोड़ रुपए पहुंच गया है। EBIT Margin की बात की जाए तो 24.7 प्रतिशत से घटकर 24.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है। एट्रिशन रेट 12.10 प्रतिशत से घटकर 12.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। एट्रिशन रेट का मतलब कर्मचारी का पलायन या इस्तीफे के कारण कार्यबल में कमी है। नए हेडकाउंट के नंबर्स चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5,452 से बढ़कर 5,726 रहा है। इसका मतलब कंपनी नई कर्मचारियों को जोड़ने में कामयाब रही है।

बोनस का एलान

TCS ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर ₹10 का दूसरा अंतरिम डिविडेंड का एलान कर दिया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए शेयरधारकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए 18 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिविडेंड का 5 नवंबर को भुगतान किया जाएगा। TCS के शेयर रिकॉर्ड डेट के दिन या एक दिन पहले एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे।