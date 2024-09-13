Western Carriers (India) IPO opens today : अप्लाई करें या नहीं?

scorecardresearch
वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) का आईपीओ आज यानी शुक्रवार, 13 सितंबर को बोली के लिए खुल गया है। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी 163-172 रुपये प्रति शेयर की रेंज में अपना आईपीओ लेकर आई है। निवेशक कम से कम 87 इक्विटी शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इश्यू 18 सितंबर को बंद हो जाएगा।

Delhi,UPDATED: Sep 13, 2024 12:29 IST
Western Carriers (India) IPO opens today
Western Carriers (India) IPO opens today

वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया)

2011 में स्थापित, वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) एक मल्टीमॉडल, रेल-केंद्रित, 4PL एसेट-लाइट लॉजिस्टिक्स कंपनी है। कंपनी सड़क, रेल, जलऔर हवाई परिवहन को शामिल करते हुए पूरी तरह से मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है।

492.88 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) आईपीओ के जरिए 492.88 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें 400 करोड़ रुपये की नई शेयर बिक्री और इसके प्रमोटर राजेंद्र सेठिया द्वारा 54 लाख शेयरों की पेशकश (ओएफएस) शामिल है। इस इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कर्ज चुकाने, केपेक्स और अन्य कामों के लिए किया जाएगा।

15 एंकर निवेशकों को 85.96 लाख इक्विटी शेयर आवंटित

अपने आईपीओ से पहले वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) ने 15 एंकर निवेशकों को 85.96 लाख इक्विटी शेयर आवंटित करके उनसे कुल 147.86 करोड़ रुपये जुटाए। एंकर बुक में सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज, सोसाइटी जनरल, कोटक म्यूचुअल फंड (एमएफ), कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, निप्पॉन इंडिया एमएफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एमएफ और अन्य नाम शामिल हैं।

कंपनी के ग्राहक

कंपनी के ग्राहकों में टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत एल्युमिनियम, वेदांता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वाघ बकरी, सीजी फूड्स इंडिया, सिप्ला, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, गुजरात हैवी केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर, शीला फोम, डीएचएल लॉजिस्टिक्स आदि शामिल हैं।

जेएम फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे और लिस्टिंग की संभावित तिथि 23 सितंबर है। ब्रोकरेज फर्मों ने वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) के आईपीओ के बारे में क्या कहा:

आनंद राठी रिसर्च

रेटिंग: सब्सक्राइब करें
वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) सड़क, रेल, जल और हवाई परिवहन तथा मूल्यवर्धित सेवाओं की एक अनुकूलित श्रृंखला को शामिल करते हुए पूरी तरह से अनुकूलन योग्य, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करता है। आनंद राठी रिसर्च ने कहा कि आने वाले वर्षों में, कंपनी मजबूत विकास और परिचालन दक्षता के माध्यम से अपनी सेवा वितरण को बढ़ाने की योजना बना रही है।

एसबीआई सिक्योरिटीज

रेटिंग: सब्सक्राइब करें
कंपनी का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2024 के पी/ई मल्टीपल पर किया गया है, जो कि पोस्ट-इश्यू कैपिटल पर क्रमशः निचले और ऊपरी मूल्य बैंड पर आधारित है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि कंपनी भारत की सबसे बड़ी 4पीएल एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक है और भारत की उन कुछ कंपनियों में से एक है, जो लागत-कुशल, समयबद्ध, अनुकूलित सेवाएं और समाधान देने की क्षमता रखती है।

इस निर्गम से प्राप्त राशि से ऋण चुकाने के बाद कंपनी को वित्तीय लागतों में भी बचत होने की संभावना

"इस निर्गम से प्राप्त राशि से ऋण चुकाने के बाद कंपनी को वित्तीय लागतों में भी बचत होने की संभावना है। यह निर्यात और आयात की अच्छी मांग से प्रेरित उद्योग की वृद्धि प्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। अधिकांश मूल्यांकन और वित्तीय मैट्रिक्स पर करीबी प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने पर यह निर्गम उचित मूल्यांकित प्रतीत होता है," इसने 'दीर्घावधि के लिए सब्सक्राइब' रेटिंग के साथ कहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
