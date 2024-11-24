scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारWaaree Technologies को किस कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर? सोमवार को दिखेगा असर!

Waaree Technologies को किस कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर? सोमवार को दिखेगा असर!

Waaree Technologies Bags को अपनी ग्रुप कंपनी से 530 सोलर किट्स के लिए ऑर्डर मिला है। साल 2013 में स्थापित वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 24, 2024 12:57 IST

Waaree Technologies Limited को Waaree Renewable Technologies Limited से 22 नवंबर 2024 को 530 सोलर किट्स (जिसमें बैटरी और सोलर पैनल पावर्ड स्ट्रीटलाइट्स आदि शामिल हैं) की खरीद के लिए एक ऑर्डर मिला है, जिसे 8 हफ्तों के भीतर डिलीवर की जाएगी। यह ऑर्डर एक घरेलू संस्था से सोलर किट्स की सप्लाई के लिए है। इस ऑर्डर की कीमत ₹1.25 करोड़ है और इसे ऑर्डर की तारीख से 8 हफ्तों के भीतर पूरा किए जाने की उम्मीद है। वारे टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रमोटर वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के निदेशक हैं। यह लेन-देन आर्म्स लेंथ पर आधारित है।

वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी है, ये 2013 में स्थापित हुआ था। यह कंपनी लिथियम-आयन बैटरी, सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूएशन के निर्माण और आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर मजबूत ध्यान केंद्रित करते हुए, वारी टेक्नोलॉजीज वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कुशल और विश्वसनीय ऊर्जा समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।


वारी टेक्नोलॉजीज विभिन्न ब्रांडों के तहत एनर्जी स्टोरेज उत्पादों का एक व्यापक पोर्टफोलियो पेश करती है, जो विशिष्ट एप्लिकेशन पर फोकस करती है। LIGER और LION सीरीज की लिथियम-आयन बैटरियाँ बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जबकि LYNX श्रृंखला विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार की गई है। दूसरी ओर LIT सीरीज छोटे-से-मात्रा की एप्लिकेशन पर केंद्रित है, जैसे UPS सिस्टम और रेन्यूएबल एनर्जी इस्टॉलेशन शामिल है।

कंपनी का मार्केट कैप ₹842 करोड़ है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 58.80 प्रतिशत हिस्सेदारी है, FIIs के पास 0.03 प्रतिशत और 41.17 प्रतिशत की हिस्सेदारी सितंबर 2024 तक है। इस स्टॉक ने 2 साल में 400 प्रतिशत, 3 साल में 605 प्रतिशत और 5 साल में 6,750 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। निवेशकों को इस स्मॉल-कैप स्टॉक पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 24, 2024