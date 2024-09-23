scorecardresearch
Waaree Renewable News: Waree Energy को SEBI से IPO के लिए मिली मंजूरी

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 23, 2024 18:25 IST
Waree


भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी, वारे एनर्जी लिमिटेड, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अपने प्रस्तावित IPO के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है। कंपनी 30,00 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी और 32 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी।

इस आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग ओडिशा में 6 GW की इनगॉट वेफर, सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण इकाई स्थापित करने में किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।

इस इश्यू के लिए एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ITI कैपिटल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स नियुक्त किया गया है।

कंपनी का यह कदम सौर ऊर्जा क्षेत्र में उसकी उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जिससे भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। वारे एनर्जी लिमिटेड की इस पहल से न केवल सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।मौजूदा आईपीओ माहौल में कई कंपनियां अपना आईपीओ ला रही हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
ankur tyagi
Sep 23, 2024