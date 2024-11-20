scorecardresearch
#Waree Energy क्यों गिर गया?

वारी एनर्जीज लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 6.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,899.45 रुपये पर बंद हुए। हाल ही में कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए थे।

Delhi,UPDATED: Nov 20, 2024 22:41 IST

कैसे रहे नतीजे

सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता ने अपनी दूसरी तिमाही (Q2 FY25) में 15 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि के साथ 362 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 315 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, परिचालन से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के 3,537.2 करोड़ रुपये की तुलना में 1 प्रतिशत (YoY) मामूली रूप से 3,574 करोड़ रुपये रहा।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि कंपनी ने "उच्च व्यय और कम प्राप्तियों" के कारण दूसरी तिमाही में 'मंद' प्रदर्शन दर्ज किया। निर्यात हिस्सेदारी घटकर 27 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 60 प्रतिशत) रह गई।

हालांकि, घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि विस्तार योजनाएं पटरी पर हैं। नुवामा ने कहा, "वारी ने अपनी घरेलू और विदेशी विस्तार योजनाओं के साथ मजबूत विकास के संकेत दिए हैं। इसके अलावा, यह अपनी सूचीबद्ध सहायक कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सौर ईपीसी परियोजनाएं भी चलाता है।"

यह जिक्र करना आवश्यक है कि ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयरों को फिलहाल 'नॉट रेटेड' टैग दिया है। दिसंबर 1990 में निगमित, वारी एनर्जीज सौर पीवी मॉड्यूल की एक भारतीय निर्माता है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 13.3 गीगावाट है। इस बीच, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
