Waaree Energies IPO Listing: ग्रे मार्केट में हालत खराब, नहीं होगा पैसा डबल!

बाजार में भारी गिरावट के बीच Waaree Energies का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) काफी नीचे आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से इस IPO को लेकर पैसा डबल के कयास लगाया जा रहे थे, वो स्थिति अब नहीं दिख रही है।

Waaree Energies के IPO की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने जा रही है। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹1,500-1,550 से घटकर ₹1,200-1,250 पर पहुंच गया, जो अनऑफिशियल मार्केट में करेक्शन दिखाता है। इसका मतलब करीब 23 प्रतिशत की गिरावट GMP में देकी जा रही है। हालांकि GMP में गिरावट के बावजूद Waaree Energies के ₹4,321 करोड़ के IPO ने मजबूत बोली हासिल की, जो 76 गुना सब्सक्रिप्शन पर बंद हुआ है। संस्थागत निवेशकों ने 208 गुना और गैर-स्थानीय निवेशकों ने 62 गुना सब्सक्राइब किया है।

दरअसल इस IPO में निवेशकों की मजबूत रुचि का एक कारण सब्सिडियरी लिस्टेड कंपनी Waaree Renewable Technologies Ltd का प्रदर्शन शानदार रहा है। जिसने पिछले 5 सालों में BSE पर 59,000% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं।

Swastika Investmart की वेल्थ हेड शिवानी न्याति ने कहा है कि बाजार में आए करेक्शन ने निश्चित रूप से GMP को प्रभावित किया है, लेकिन निवेशक की रुचि मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा, हम अपनी रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं की ग्रोथ शामिल है, जो सोलर एनर्जी सॉल्यूएशन की बढ़ती मांग के साथ मेल खाती है।

बिजनेस मॉडल और ऑर्डर बुक

Waaree Energies, जो भारत में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी का ध्यान PV मॉड्यूल निर्माण पर है, जिसकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 30 जून 2023 तक 12 GW है। कंपनी गुजरात के सूरत, तुम्ब, नंदिग्राम और चिकली में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडोसोलर सुविधा समेत पांच मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी का संचालन करती है। जून 2024 तक कंपनी के पास 16.66 गीगावॉट के सोलर PV मॉड्यूल्स का पेंडिंग ऑर्डर था, जिसमें घरेलू और विदेशी ऑर्डर्स दोनों शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इनमें से ज्यादातर ऑर्डर्स फिस्कल 2027 तक पूरे कर दिए जाएंगे, जिसमें अमेरिका स्थित कंपनी Waaree Solar Americas Inc. के लिए 3.75 गीगावॉट के ऑर्डर भी शामिल हैं।

