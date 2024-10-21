scorecardresearch
Waaree Energies IPO: जिसका था इंतजार वो आईपीओ आज खुल गया

1990 में स्थापित, Waaree Energies भारतीय सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षेत्र का अग्रणी है, जिसकी 12 गीगावॉट की स्थापित क्षमता और वित्तीय वर्ष 2024 में 20% का घरेलू बाजार हिस्सा है। कंपनी गुजरात में चार निर्माण संयंत्रों का संचालन करती है और इसका ऑर्डर बुक 16.66 GW का है, जिसमें Waaree Solar Americas Inc. की 3.75 GW के ऑर्डर शामिल हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 21, 2024 08:58 IST

आप जिस आईपीओ का इंतजार कर रहे थे वो आईपीओ आज से खुल गया है। भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी, 21 अक्टूबर यानि आज  प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसमें एंकर बिडिंग 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। ये आईपीओ 23 अक्टूबर को समाप्त होगा। Waaree का लक्ष्य IPO के माध्यम से ₹4,321.4 करोड़ जुटाना है, जिसमें ₹3,600 करोड़ की नई शेयर जारी करके और प्रमोटरों द्वारा ₹721 करोड़ का बिक्री प्रस्ताव शामिल है। शेयरों की मूल्य सीमा ₹1,427 से ₹1,503 के बीच तय की गई है, जिससे कंपनी का कुल मूल्य ऊपरी सीमा पर ₹43,179 करोड़ होगा।

IPO ने पहले से ही ग्रे मार्केट में शेयरों की भारी मांग है। Waaree Energies का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹1,565 पर है, जो इश्यू मूल्य से 105% अधिक है। इससे निवेशकों की मजबूत भावना का संकेत मिलता है, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि GMP बदल सकता है और यह अनलिस्टेड मार्केट गतिविधि को दर्शाता है, न कि आधिकारिक ट्रेडिंग को।

IPO आवंटन में 50% योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए, और 35% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। सूचीबद्ध होने के बाद शेयर NSE और BSE दोनों पर उपलब्ध होंगे।

IPO से प्राप्त धनराशि का प्रमुख उपयोग ओडिशा में 6 GW की नई इन्गट वेफर, सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल निर्माण सुविधा के वित्तपोषण में किया जाएगा, जिसमें अगले तीन वित्तीय वर्षों में ₹2,775 करोड़ का निवेश होगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹9,050 करोड़ आंकी गई है।

Waaree का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 में ₹2,854.3 करोड़ से राजस्व बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में ₹11,397.6 करोड़ हो गया, जिसमें क्रमशः 46.1%, 136.5%, और 68.8% की साल दर साल वृद्धि हुई। इसी अवधि में EBITDA ₹111 करोड़ से बढ़कर ₹1,574.4 करोड़ हो गया, और मार्जिन 3.9% से बढ़कर 13.8% हो गया। शुद्ध लाभ ₹79.7 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में ₹1,274.4 करोड़ हो गया, जो 154.8% की साल दर साल वृद्धि दर्शाता है।

जोखिम और संभावनाएं
Waaree Energies का भविष्य उज्ज्वल नजर आता है, जो निरंतर उत्पादन क्षमता विस्तार, मजबूत ऑर्डर बुक और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग से प्रेरित है। IPO की आय से वित्तपोषित 6 GW की ओडिशा सुविधा उत्पादन को और बढ़ावा देगी। बढ़ती वैश्विक सौर ऊर्जा की मांग और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, Waaree निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि, अमेरिकी निर्यात और चीनी कच्चे माल पर निर्भरता जैसे जोखिम मौजूद हैं। फिर भी, Waaree की बढ़ती उपस्थिति और वित्तीय मजबूती सकारात्मक दिशा का संकेत देती हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 21, 2024