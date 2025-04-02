Vodafone Share Price: 3 करोड़ से ज्यादा शेयरों का हुआ कारोबार, मंगलवार की तेजी के बाद आज इतना गिरा स्टॉक

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारVodafone Share Price: 3 करोड़ से ज्यादा शेयरों का हुआ कारोबार, मंगलवार की तेजी के बाद आज इतना गिरा स्टॉक

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea Ltd का शेयर सुबह 10:01 बजे तक करीब 1% टूटकर कारोबार कर रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 10:16 IST

Vodafone Share Price: मंगलवार को जहां स्टॉक में 25% तक की उछाल देखने को मिली थी वहीं आज यानी बुधवार 2 अप्रैल 2025 को देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea Ltd का शेयर सुबह 10:01 बजे तक करीब 1% टूटकर कारोबार कर रहा है। 

Vodafone Share Price

सुबह 10:01 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 0.74% या 0.06 रुपये गिरकर 8.04 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 9:39 बजे तक 3,32,64,345 (3.32 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Vodafone Idea के शेयर में मंगलवार को क्यों आई थी तेजी?

दरअसल Vi ने बीते 30 मार्च एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने कंपनी के बकाया स्पेक्ट्रम भुगतान बकाये में से 36,950 करोड़ रुपये के बदले कंपनी की इक्विटी ले ली है जिसके बाद वोडाफोन आइडिया के देनदारियों में कमी आई है और कंपनी की वित्त को सपोर्ट मिला है। 

इस खबर के बाद से मंगलवार के कारोबार में टेलीकॉम कंपनी के शेयर में 25% की तेजी देखने को मिली थी। कंपनी ने यह भी बताया है कि सरकार के इस कदम के बाद Vi में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई है। 

इसी के साथ कंपनी के प्रोमोटर्स Vodafone Plc की हिस्सेदारी गिरकर 16.1% और Aditya Birla Group (ABG) की हिस्सेदारी कम होकर 9.4% हो गई है। हालांकि अभी भी इनकी कंपनी के परिचालन पर कंट्रोल है। 

Vodafone Idea Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का  शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक करीब 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 साल में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 20 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

वहीं पिछले 5 साल में शेयर 164 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 2, 2025