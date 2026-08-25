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Newsशेयर बाज़ारVodafone Idea के शेयर 5% चढ़े, SBI लोन की खबर से मचा हलचल; एक साल में पैसा हुआ दोगुना

Vodafone Idea के शेयर 5% चढ़े, SBI लोन की खबर से मचा हलचल; एक साल में पैसा हुआ दोगुना

ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक Vodafone Idea के शेयरों में यह तेजी ऐसे समय आई है जब कंपनी के SBI से लोन हासिल करने के करीब पहुंचने की खबर सामने आई है।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 25, 2026 11:10 IST

Vodafone Idea Ltd. के शेयर मंगलवार को 5.3% तक चढ़कर 14.81 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में कारोबार भी तेज रहा और वॉल्यूम इस समय तक के 20-दिन के औसत से करीब तीन गुना रहा। 

ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक Vodafone Idea के शेयरों में यह तेजी ऐसे समय आई है जब कंपनी के SBI से लोन हासिल करने के करीब पहुंचने की खबर सामने आई है। हालांकि, लोन के लिए एक शर्त जुड़ी होने की बात कही गई है। बाजार में इसी खबर के बीच कंपनी के शेयर अपने साथियों के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयर रहे।

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470.3 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि इस समय तक 20-दिन का औसत वॉल्यूम 158.7 मिलियन शेयर था। कारोबार किए गए शेयरों में 47% आस्क प्राइस और 47% बिड प्राइस पर थे।

एक साल में शेयर दोगुना

पिछले 52 हफ्तों में Vodafone Idea का शेयर करीब 100% चढ़ चुका है। इसी अवधि में कंपनी के Bloomberg पीयर्स में करीब 10% की बढ़त रही, जबकि सेंसेक्स में 5.5% की गिरावट आई। पिछले पांच कारोबारी दिनों में शेयर 4.9% और पिछले 30 दिनों में 13% चढ़ा है।

हालांकि, तेज बढ़त के बावजूद एनालिस्ट्स की राय मिली-जुली है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि शेयर पर 3 Buy, 8 Hold और 10 Sell रेटिंग हैं। 

एनालिस्ट्स का टारगेट मौजूदा भाव से नीचे

एनालिस्ट्स का औसत प्राइस टारगेट 12.24 रुपये है, जो पिछले भाव से करीब 17% नीचे है। पिछले एक साल में जब भी शेयर में आज जैसी या इससे बड़ी तेजी आई, उसके बाद पांच बार अगली ट्रेडिंग में औसतन 1.2% की बढ़त हुई, जबकि नौ बार औसतन 1.4% की गिरावट आई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 25, 2026